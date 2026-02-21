雇主入獄失聯 武漢月嫂無償帶娃5年 「總會有人來接」

我的頻道

中國新聞組／北京21日電
馬年春節前夕，黃慶芝與丈夫高和意帶著孩子走進童裝店，替她添購新衣迎新年。這名孩子被夫妻倆暱稱為「奶娃」，並非親生，而是黃慶芝多年前在湖北武漢擔任月嫂時照顧的女嬰。原本只是兩個月的工作，卻因雇主失聯，孩子自此留在他們身邊，一晃眼已是第五個農曆年。

福建日報報導，2021年夏天，黃慶芝與丈夫離開湖北十堰老家前往武漢謀生。丈夫從事網約車工作，她則透過同鄉介紹，接下一份月薪6000元人民幣（約875美元）的月嫂工作，照顧一名一歲多女嬰。雇主陳姓男子未曾露面，僅透過電話叮囑她照顧好孩子，並預付兩個月薪資。女嬰居住的房屋為陳男承租，生活用品事前備妥，偶爾也會來電詢問近況。

兩個月後，陳男突然失聯，房租到期，房東上門催討。期間曾有人自稱陳男友人，表示對方「出了點事」，請黃慶芝繼續照顧孩子，薪資日後會補齊。然而直到春節過後，雇主始終未再出現，孩子也無人接回。黃慶芝抱著「總會有人來接」的念頭，將女嬰帶回十堰老家撫養。這一照顧，就是數年。

2023年，孩子到了入園年齡，卻發現遲遲未設戶籍。夫妻倆決定報警並向相關單位求助，才得知陳男正在浙江服刑，刑期尚有10多年。陳男曾從獄中寄信致謝，稱黃慶芝是孩子最親的人。然而經DNA比對，確認陳男與女童並無血緣關係，無法辦理落戶。女童疫苗手冊上登記的生母，經警方追查，也同樣在服刑中。

消息經媒體報導後，引發社會關注。經協調，女童目前以集體戶口方式落戶黃慶芝老家，民政部門每月提供1500元生活補助。社區鄰居與愛心人士也不時送來衣物與書籍，減輕夫妻負擔。

儘管生活不算寬裕，黃慶芝與丈夫仍將孩子視如己出。今年是「奶娃」在這個家度過的第五個春節，一家人依舊準備壓歲錢、返鄉探親。過去曾有人建議將孩子送往福利機構，以減輕壓力，但黃慶芝沒有答應。她直言，長達五年的朝夕相處，早已超越血緣。

雇主失聯入獄，月嫂無償帶娃度過五個春節。（取材自福建日報）
雇主失聯入獄，月嫂無償帶娃度過五個春節。（取材自福建日報）

