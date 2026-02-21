王心迪、徐夢桃 成為中國第6對奧運金牌夫婦

我的頻道

中國新聞組／北京21日電
2022年9月30日，徐夢桃與王心迪舉行婚禮。（取材自澎湃新聞/視覺中國）
2022年9月30日，徐夢桃與王心迪舉行婚禮。（取材自澎湃新聞/視覺中國）

「王心迪是冠軍！王心迪是好樣的！夫妻雙雙是冠軍！」20日晚，在遼寧瀋陽的家中，岳父徐學君看到女婿王心迪斬獲米蘭冬奧自由式滑雪男子空中技巧金牌，第一時間在家族群裡發出了歡呼。在場邊為王心迪加油吶喊的，正是兩天前衛冕成功的妻子徐夢桃。這對頂峰相見的體壇伉儷，成為冬奧會史上難得的「冠軍夫妻檔」，也是第6對中國奧運金牌夫婦；此前5對分別是龐偉、杜麗夫婦，田卿、張楠夫婦，趙帥、鄭姝音夫婦，秦凱、何姿夫婦和趙宏博、申雪夫婦。

▲ 影片來源：youtube平台＠@纵享新闻NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

澎湃新聞報導，龐偉、杜麗夫婦是中國體育史上首對金牌夫婦，龐偉是2008年北京奧運男子10米氣手槍冠軍，杜麗則是2004年雅典奧運女子10米氣步槍冠軍、2008年北京奧運女子50米步槍三姿冠軍。

張楠是2012年倫敦奧運羽毛球混雙冠軍、2016年里約奧運羽毛球男雙冠軍，田卿是2012年倫敦奧運羽毛球女雙冠軍。

報導指出，趙帥是2016年里約奧運跆拳道男子58公斤級冠軍，鄭姝音是2016年里約奧運跆拳道女子67公斤以上級冠軍。

秦凱是2008年北京奧運、2012年倫敦奧運男子雙人3米板冠軍，何姿是2012年倫敦奧運女子雙人3米板冠軍。2016年里約奧運會上，秦凱在全球直播下向何姿求婚成功，成為經典瞬間。

申雪/趙宏博是2010年溫哥華冬奧會雙人滑冠軍，他們是中國第一對冬奧會金牌夫妻。

報導稱，徐夢桃2022年奪得北京冬奧自由式滑雪女子空中技巧金牌之後，與男友王心迪宣布戀情，當年9月30日兩人在瀋陽舉辦婚禮。這次王心迪米蘭奪冠，王心迪、徐夢桃夫婦就此成為中國體育史上又一對傳奇的金牌夫婦，也是中國第二對冬奧金牌夫妻。

奧運 北京冬奧 跆拳道

