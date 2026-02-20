我的頻道

也是金光閃閃 中國年輕人用小錢一圓買金夢

中央社即時報導
金箔鍛制技藝，俗稱「打金箔」，歷史悠久。圖為南京金陵公司工作人員在展銷中心展示生肖馬年金箔產品。 (新華社)
金箔鍛制技藝，俗稱「打金箔」，歷史悠久。圖為南京金陵公司工作人員在展銷中心展示生肖馬年金箔產品。 (新華社)

國際金價近年節節高漲，不斷刷新紀錄，買不起金飾的中國年輕人盯上0.01克的純金金箔，花上數十元人民幣(約10美元)就能擁有屬於自己的真金，即可一圓買金夢，又不會造成經濟負擔。

陸媒澎湃新聞報導，很多人以為金箔是「鍍一層金」，但純金金箔實際是由100%純金製成，不含任何雜質，是黃金被拉薄後的形態。價格便宜不是因為材質廉價，而是因為薄到極致、用量極少，「把黃金的延展性發揮到了天花板」。

一張金箔僅0.12微米厚，約一根人類頭髮的1/500，甚至比一張A4紙薄上近1000倍。

1克黃金，經手工錘打後，能攤成0.5平方公尺的金箔，大約能生產出50張標準金箔。分攤到每件金箔飾品、金箔美妝或金箔擺件上，用量僅數毫克，成本瞬間降低，而這看似平價的金箔，背後卻藏有千年技藝。

報導提到，金箔鍛造最早起源於商代，當時已出現簡單的金箔製品，用於祭祀與貴族裝飾。到了東晉時期，金箔鍛造技藝傳入江寧（今南京）。因水質、氣候適宜烏金紙製作（金箔鍛造的關鍵輔料），江寧逐漸成為金箔鍛造的核心產區，傳承至今已有1700多年歷史。

據表示，金箔鍛造工藝流程共12道，先將純金原料化煉為金條，經反覆捶打、加熱、冷卻製成金葉，再將金葉夾入烏金紙中層層堆疊，透過師徒配合反覆捶打至極致纖薄，最後經切割、檢驗，製成合格金箔。整套流程無任何機械輔助，全程依賴匠人經驗與手感，經過6至8小時不停歇、累計捶打3萬6000次，才能將1公分厚的金條，變成0.1微米左右的金箔。

報導說，從數十元的金箔書籤、金箔手機貼，到幾百元的金箔擺飾、金箔首飾，不用花費大價錢就能擁有黃金的璀璨光澤，金箔滿足了中國年輕人「花小錢就能擁有真黃金」的心理。

金箔鍛制技藝，俗稱「打金箔」，歷史悠久。圖為南京金陵公司工人使用設備將金條進行精...
金箔鍛制技藝，俗稱「打金箔」，歷史悠久。圖為南京金陵公司工人使用設備將金條進行精壓作業。 (新華社)
金箔鍛制技藝，俗稱「打金箔」，歷史悠久。圖為南京金陵公司工人將切制好的金箔產品進...
金箔鍛制技藝，俗稱「打金箔」，歷史悠久。圖為南京金陵公司工人將切制好的金箔產品進行分裝。 (新華社)

金價

小鋼炮2分鐘沉貝加爾湖7中客溺亡 目擊者：冰面滿是裂紋

