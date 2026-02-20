大鐵鍋燒水…杭州外地女婿難接受「鍋浴」：好像燉自己

老袁分享的圖片。（取材自都市快報）

杭州餘杭、湖州德清、湖州安吉等山區，有一種「鐵鍋泡澡」習俗。坐在一口直徑1米到1.5米的大鐵鍋裡，鍋裡的水已經燒得冒蒸汽，鍋子底下的熊熊烈火還在不斷加熱，將柴火燒得「劈里啪啦」作響……這不是「西遊記」裡的「鐵鍋燉唐僧」，而是當地流傳千百年的「鍋浴」，也叫「浴湯」，在餘杭地區還被稱作「燒搪缸」。

都市快報報導，德清莫干山的姜灣村裡，目前仍保有「鍋浴」習俗。說起這種讓許多都市人驚掉下巴的「鍋浴」，年逾七旬的村民老袁說，「這有啥？山裡冷，以前我們村裡幾乎家家戶戶都有。」

除夕當天下午4時半，老袁家就開始吃年夜飯了，螃蟹、海參、河蝦、春卷、牛肉、燒鴨、豆腐 燒魚、冬筍鹹肉、燉竹林雞……滿滿一大桌，老兩口和女兒、女婿、孫兒圍坐在熱炕旁的飯桌前大快朵頤。這麼早吃年夜飯的原因，一是山村裡本來開飯就早；二是早點吃完好輪流泡「鍋浴」。

據報導，傍晚5時半，老袁吃完晚飯，就去院子裡的小房間給大鐵鍋灌水、燒柴火，準備泡「鍋浴」了。「這一鍋水，我先洗，洗完我老伴洗，最後是一個老鄰居洗。」老袁麻利地往鐵鍋下面添柴、加竹片，躍動的火焰很快就將鐵鍋裡的水燒得熱氣騰騰。

被問到「一鍋水三個人洗，還有鄰居？」老袁說，「這有啥？1970-80年代， 我們一個小隊就用兩口鍋洗，男女各一口，一鍋水一天要洗十幾二十個人，小隊裡每戶人家輪流砍柴、挑水、燒火。」

不過，沒多久村裡家家戶戶就自己燒鍋了。老袁表示，「燒一鍋水也是家裡人輪流泡，當時我們家裡四口人，我先洗，洗完老婆洗，然後是兩個孩子按從大到小洗……現在兩個女兒都大咯，都要獨自燒一鍋水泡」。來老袁家第三個洗「鍋浴」的八旬大媽就住在村口的別墅裡，但洗了幾十年，對「鍋浴」的執念仿佛已經刻進了DNA 。

老袁平均每周要泡兩次「鍋浴」，他說對莫干山的村民而言，泡「鍋浴」是一種極致享受：在鐵鍋裡泡熱水澡，極度放鬆、活血暖身、渾身通透，一天的疲勞很快煙消雲散，哪怕冬天著涼塞鼻子，泡一個「鍋浴」，一兩天就康復了。

據報導，老袁的兩個女兒現今一個嫁到了杭州市區，另一個嫁到了嘉興市區，但每次回娘家，泡「鍋浴」依然是必不可少的放鬆。很多時候，老袁的老伴都會幫女兒們燒水，仿佛在她眼裡，孩子們從未長大。

有時候，姊妹倆也會互相幫忙燒「鍋浴」，在泡澡和添柴的角色切換中，血濃於水的情感像鐵鍋下的火焰一樣炙熱，又像鍋裡的水一樣溫暖。