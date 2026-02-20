排10小時也要吃…年輕人春節團聚 改約壽司郎等網紅品牌

壽司郎外排隊的人流。（取材自時代財經）

傳統的年夜飯，往往意味著廚房裡半天的忙活，又或者是老字號裡的幾道招牌大菜。如今，年輕人們對春節 團聚的儀式依然看重，卻更想吃得輕鬆、新潮，於是，壽司郎、烤匠、海底撈等一眾網紅餐飲品牌，擠進了更多人的年夜飯清單。

時代財經報導，據報導，全國海底撈門店今年接到超5萬桌除夕當日的用餐預訂；以每桌年夜飯最少2人計，除夕或至少有10萬人在海底撈吃年夜飯。而壽司郎2月13日至17日（農曆臘月至大年初一），北京、上海、廣州、濟南多店就餐時段均已預約滿。對於只能當天排隊拿號的川系烤魚品牌烤匠，社交媒體上也不乏「過年有機會吃上烤匠嗎？」的討論。

過去，年輕人把帶回來的年貨搬上春節飯桌。如今，他們選擇直接去喜歡的餐廳。

壽司郎山東首店2月13日，在濟南開業。早在該店開業前一個月，Jack就搶到了2月15日（臘月28日）晚飯時段的預約號。Jack表示，壽司郎的產品整體正宗，且產品種類多、質量好、性價比高，「家鄉長輩很少吃壽司，帶家人去吃壽司郎，其實就是想讓他們體驗一次『舌尖旅遊』」。

報導指出，同樣成為春節熱門聚餐選擇的還有烤匠。作為成都起家的烤魚品牌，近兩年烤匠門店進駐北京、西安、上海後，人氣始終居高不下，單店排隊上千桌已是常態。烤匠上海首店1月30日開業，當日排隊時長突破13小時。社交媒體上，甚至還有一大早起床取號的上海消費者發帖表示：「吃上烤匠才能過好新年」。

除了近年爆火的壽司郎和烤匠，海底撈等老牌網紅也依舊發揮穩定。

據報導，北京的顧女士提前一周訂好了在海底撈的年夜飯。今年，她和丈夫把雙方父母都接到了北京，「一大家子有老有小，想來想去還是覺得在海底撈吃更有氛圍。」深圳海底撈親子 友好主題店相關負責人也透露，今年除夕夜門店的10個包間全部訂滿。

據報導，網紅餐飲春節行情火熱並非偶然。過去兩年，長時間排隊，早已成為這些品牌餐廳的固定就餐環節。

2024年8月，壽司郎北京首店開業當日排隊1500桌。2025年4月，壽司郎杭州首店開業後，1個月內線上預約全滿。2025年12月，壽司郎上海雙店齊開，最長等號時間超過14小時。此外，壽司郎位於廣州、深圳等地的成熟門店，周末排隊200至500桌也已是常態。

報導指出，烤匠同樣被年輕人的排隊熱情包圍。自2024年9月在北京開出首店後，在川渝地區外排隊10小時，幾乎成為了到烤匠吃上飯的「標配」。烤匠全國代表性門店的日均翻桌率普遍在9至10輪之間。

排隊背後，年輕人對「一頓飯」的期待正在變化。他們不再滿足於一頓質量尚可的正餐，而是渴望更多樣的選擇、更新奇的體驗。而性價比與情緒價值，成為支撐網紅餐飲品牌人氣的關鍵詞。