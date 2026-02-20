重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

我的頻道

中國新聞組／北京20日電
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

2月17日，重慶一位8歲小姨在家中給晚輩發紅包的視頻走紅網路。視頻拍攝者楊女士表示，這名8歲女童小汐是舅舅的女兒，是同輩中最小的妹妹，卻因輩分高成為小姨。舅舅一共有七姊妹，小汐則有十幾個侄子侄女，其中年齡最大的侄女快20歲了，正在讀大學，小汐從五六歲起就給晚輩們發紅包，晚輩都稱呼她「汐孃」。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據都市快報橙柿互動報導，楊女士表示，「大年初一我們在小汐家裡吃年夜飯，晚上小汐挨個給晚輩發紅包，她的侄子侄女都跪下給她送新年祝福。大家覺得有趣，麻將都不打了，特意跑來圍觀，場面十分歡樂」。

楊女士表示，紅包是小汐父母提前準備的，按輩分，她的兒女也領到了紅包。家裡的小孩平時都在一起玩，過年向小汐下跪領紅包都有些不好意思。

視頻發布後衝上了微博熱搜，有網友捕捉到小汐派發紅包時，那股與年齡不符的沉穩氣質，「中國人一旦知道自己輩分比對方大的時候，自然而然就穩重起來了」。楊女士表示，平日裡小汐的性格就比較沉穩，「面對這種場合，還是拿出了長輩的範兒」。

網友們紛紛評論：「我們家，就是輩分再高，但尚未掙錢，就不用給晚輩發紅包」，「不愧是長輩，好淡定」，「我們家從去年開始也在發紅包，最大的侄女也已經在上大學了，也是發的不開心」，「這小表情，『都是我的錢啊』，哈哈哈」，「壓力好大的，攢一年的錢就為了這一天」，「我侄子也比我大，我爺爺有七個兄弟，我爺爺排老六，我們輩分自然就大了」，「人小輩大」。

