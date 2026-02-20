被打岔氣仍KO日本選手 涼山彜族小伙奪踢拳世界金腰帶

曲木溪福在比賽中。（取材自紅星新聞）

2月15日晚，在日本 東京舉行的KNOCK OUT 57.5公斤級踢拳世界金腰帶戰中，來自四川涼山冕寧的格鬥選手曲木溪福，在客場擊敗衛冕冠軍古木誠也，成功斬獲一條世界金腰帶。曲木溪福表示，他賽前減重13公斤期間，曾因饑餓、疲憊與無助萌生退意，比賽中又多次被對手重拳擊中腹部導致岔氣，仍強忍疼痛堅持作戰，只為把金腰帶帶回中國，好好過個春節。

據紅星新聞報導，曲木溪福於2002年出生在涼山冕寧縣宏模鎮的一個小山村，小時候除上學還要幫家裡放牛，自幼熱愛武術，可父母起初覺得習武沒有前途，希望他專注學業，在他反覆軟磨硬泡下，父母終於同意他利用暑假去武校體驗，之後前往西昌武校系統學習，由此正式開啟了自己的格鬥生涯。

在俱樂部裡，曲木溪福從最基礎的動作練起，每天花六七個小時，反覆打磨直拳、勾拳等技術動作。由於訓練強度極大，他手臂常常酸痛得抬不起來，身上也總是布滿瘀青，有時夜裡疼得難以入眠。剛起步時，因為技術生疏，他在對抗中頻頻挨打，幾乎每次實戰都會被打出血。但每一次受挫，他都默默告訴自己：「為夢想，絕不能放棄」。

曲木溪福奪得金腰帶。（取材自紅星新聞）

2018年，曲木溪福加入河南 郭強格鬥俱樂部，由業餘選手正式轉型職業選手；2020年起在國內外多項格鬥賽事中斬獲冠軍；2025年2月初，他位列中國自由搏擊蠅量級排名第三；2025年2月奪得泰國 PetchNumnoi泰拳聯賽蠅量級金腰帶。

2026年2月15日，KNOCK OUT 57.5公斤級踢拳世界金腰帶爭奪戰在日本東京後樂園舉行，由中國選手曲木溪福對陣衛冕冠軍古木誠也。比賽中，曲木溪福攻勢凌厲，首回合便以重拳重創對手，使其被讀秒；第二回合再將對手擊倒；第三回合，他抓住戰機，一記精準的左高掃腿直接KO對手，提前終結比賽。憑藉這場勝利，曲木溪福成為中國彜族首位踢拳世界冠軍，成功斬獲一條世界級金腰帶。

曲木溪福表示，為備戰這場關鍵比賽，他先到成都強化拳法訓練，最後一個月又前往泰國精進腿法。本次比賽中，他多次被對手重拳擊中腹部導致岔氣，卻從未想過放棄，一心要把金腰帶帶回中國。談及未來，他表示，作為新任金腰帶持有者，自己會繼續刻苦訓練，盡全力衛冕，守護好這份來之不易的榮譽。