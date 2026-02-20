我的頻道

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

「15天內」先小打、再升級？WSJ：川普評估對伊朗有限度軍事打擊

廣東公司「懸賞60萬尋狗」被熱議 負責人：一定會兌現

中國新聞組／北京20日電
廣東一公司發帖「懸賞60萬尋狗」，公司負責人稱「賞金一定兌現」。(取材自大象新聞)
近日，一則「60萬元懸賞尋狗」啟事在社群平台引發討論。發文者為廣東惠州一間寵物相關企業，走失犬隻為公司飼養的伯恩山犬「辛巴」。由於懸賞金額高達60萬元人民幣（下同，約8.7萬美元），不少網友質疑真實性與兌現可能性。

大象新聞報導，公司負責人付先生表示，辛巴為4歲半公犬，體重約37公斤，黑白棕三色相間，個性溫順，長期參與公司拍攝與活動，被視為團隊重要成員。付先生指出，團隊自幼飼養辛巴至今，情感深厚，因此在牠走失後格外焦急。

據說明，2月1日下午3時許，工作人員帶辛巴前往上海虹橋機場附近南石橋路參加寵物活動，其間不慎走失。現場人員隨即搜尋並報警求助，但至今尚未尋回。距離走失已近20天，警方暫未提供與辛巴相關的有效線索。付先生坦言，時間拉長後，最擔心的是犬隻目前狀況。

懸賞公告發布後，外界關注焦點集中在60萬元是否確實給付。對此，付先生回應，辛巴並非一般寵物，本身具有商業與情感價值，公司願意為尋回牠支付懸賞金額；若有民眾提供關鍵線索並協助找回，將依承諾給付60萬元；即使僅提供有效線索，也會給予酬謝。他強調，該金額在公司可承受範圍內。

19日上午，付先生透露已有網友提供線索，稱在虹橋花谷五區垃圾場後方的犬舍內見到疑似伯恩山犬，團隊正與當地人士聯繫確認。對於相關報案情況，上海市公安局閔行分局虹橋派出所值班人員表示，暫未掌握具體資訊。

公開資料顯示，該公司為2025年7月成立的寵物智慧科技新創企業，註冊資本500萬元。由於懸賞金額超過公司註冊資本一成，引發部分網友質疑資金來源。不過公司方面重申，只要成功尋回犬隻，將履行承諾。

近年社群平台上不乏高額懸賞尋寵案例，金額從數萬元至數十萬元不等，但實際兌現情況多半未公開。法律人士指出，懸賞屬單方承諾，若條件明確且有人完成，原則上具有法律效力。

目前辛巴仍未尋獲，事件後續發展有待進一步確認。

寵物

只有數字+圖案…泉州幼兒園「燒腦」對聯 謎底揭曉

港客在北海道遭酒瓶打傷頭 日媒：疑餐桌禮儀爆糾紛

