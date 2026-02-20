春節傳憾事 湖南消防車疑救火太累墜崖 6消防員喪命

湖南省婁底市新化縣一輛消防車墜崖，圖為網傳救援現場。（取材自小紅書）

中國「赤馬年」春節 不平靜。據新華社昨晚快訊，19日16時許，湖南省婁底市新化縣消防救援局一輛消防車在當地爐觀鎮剛完成滅火救援任務，返程行駛至山區路段時墜崖，車上7名消防員有6人當場死亡，1人受傷。網傳事發路段懸崖處有個急轉彎，地勢起伏劇烈，海拔落差高達1300多米。由於相關報導未提細節，大批網民質疑消防車墜崖原因；前媒體人胡錫進 評論稱「他們突然走得挺冤的」、「像是不應發生的惡性交通事故」。

據新華社昨晚發出快訊，事件中，6名消防隊員因公犧牲，1名消防隊員受傷，目前事故原因調查、傷者救治等善後工作正在進行。新化縣政府相關負責人表示，當地已立即啟動應急處置機制，成立專項工作組，將依法徹查並及時公布結果，以告慰英雄、安撫民心。

在此之前，2月15日，江蘇連雲港東海縣一煙花爆竹店發生爆炸，造成8死2傷；2月17日，雲南楚雄一遊船側翻致25人落水，4人遇難；湖北襄陽下轄的縣級市‌宜城市鄭集鎮一家煙花爆竹專營店18日也發生爆燃事故造成12死。

如今湖南新化隨後又傳出這起不幸事故，不少網民為此惋惜並質疑事故原因：「大過年的」，「太可惜了，消防員幾乎都是年輕小伙，他們的父母親人怎麼受得了？」，「怎麼會墜崖的？」，「事故原因和救援細節都沒公開，是有什麼要隱瞞的啊？」也有網民呼籲「如果他們是為救放煙花引發的火災而殉職，明年還是全面禁煙花吧」。

據自媒體「博士觀察」稱，就在2月6日，新化縣消防救援局還深入新春年貨節開展消防宣傳稱，春節期間，消防員始終堅守一線，用堅守守護萬家團圓，用生命扛起責任擔當。

據公開資料及當地知情人士表示，事故發生地爐觀鎮位於新化縣西部，地形極為複雜，以低山、丘陵為主，海拔落差高達1300多米，地質條件不穩定，山體滑坡、地面塌陷等自然災害頻發。當地煤炭資源豐富，分布較多煤礦企業，進一步加劇了消防救援工作的危險性與複雜性。並稱事故現場「爐觀鎮的飛鵝界」，「垂直的陡坡，一點擋的地方都沒有，看著就腿抖」。

也有網民爆料稱，7名消防人員當時是完成爐觀鎮突發山火 滅火任務，下午4時開車返程，可能因剛結束高強度滅火任務過於疲憊又遇山路出事。