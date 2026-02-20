讓春晚「六駿圖」奔騰 Seedance2.0出圈 連馬斯克也讚嘆

我的頻道

中國新聞組／北京20日電
Seedance 2.0在馬年央視春晚節目「馭風歌」中動態演繹國寶級水墨畫「六駿圖」，再次吸引了全球目光。（央視春晚視頻截圖）
字節跳動日前發布的AI視頻生成模型Seedance 2.0，在今年央視春晚中大秀神技，包括在節目「馭風歌」中動態演繹國寶級水墨畫「六駿圖」，再次吸引了全球目光。

大公報報導，在節目「賀花神」中，Seedance 2.0為每位演員定製了「一月一人一景，一花一態一觀」的視覺奇觀，以「AI生成影像+實景舞台擴展」的模式，構建出全新的舞台視聽敘事結構。

而在「馭風歌」中，Seedance 2.0不僅精準保留了「六駿圖」的筆觸、韻味，還完成了一系列高難度的運動與鏡頭調度，保證馬匹奔跑動作生動自然的同時，也維持了原作的力量感與節奏感。

憑藉「接近導演級的控制精度」和「秒級生成影院級大片」的試用效果，Seedance 2.0被海內外媒體評價為「超越OpenAI的Sora 2」、「顛覆影視行業」。美國企業家馬斯克也曾轉發評論Seedance 2.0相關推文並表示：「It's happening fast」（發展得太快了）。

有業界人士對媒體評論指，「Seedance在技術能力上，確實已超過OpenAI的Sora和谷歌的NanoBanana，這是國產大模型第一次在真正意義上做到世界第一，具有標誌性意義。」

360創始人周鴻禕日前表示，Seedance的顛覆性創新在於AI開始按物理規律生成世界，「當你看到機甲高速摩擦地面時，火花往哪飛、亮度怎麼衰減；看到重物倒地時，粉塵怎麼翻滾、氣浪怎麼擴散。玻璃碎裂的瞬間，畫面和聲音是同步『長出來』，這背後是模型在底層推演：力怎麼傳遞、能量怎麼釋放。」

報導稱，Seedance 2.0目前尚處於內測階段，僅開放中國國內使用。不少外國網友因此開始研究「如何申請中國手機號」，評論區裡，求教程、問國際版、要邀請碼，熱鬧程度不亞於當年ChatGPT帳號的「爭奪戰」。

AI OpenAI 馬斯克

