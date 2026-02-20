中國6G科研突破 攻克光纖、無線電「帶寬鴻溝」通信難題

AI大模型訓練，需以光纖把大量GPU連接，成本不菲。圖為今年7月上海舉行2025世界人工智能大會展覽，參觀者在華為展區圍觀展品昇騰CloudMatrix 384 AI平台。(新華社)

中國科學家在光通信和下一代無線通信（6G）領域有重大突破，在全球範圍內率先實現光纖和無線通信系統間的跨網絡無縫融合，並完成86路8K高清實時視頻的無線傳輸演示，攻克「帶寬鴻溝」世界級通信難題。其研究突破三項世界紀錄，並刊登在國際學術期刊「自然」上。

大公報報導，該論文通訊作者、北京大學電子學院副院長王興軍教授表示，此次科研成果就像是通信領域的「全能戰士」，除實現兼容且超大容量通信外，在能耗、成本、規模化等方面也有卓越的表現；未來在6G基站、無線數據中心等場景中極具應用潛力。

報導稱，該研究成果以「集成光子學賦能超寬帶光纖─無線通信」為題，突破三項世界紀錄，包括250GHz（千兆赫茲）以上超大帶寬的光電／電光轉換器件、薄膜鈮酸鋰調製器和磷化銦探測器帶寬。基於上述創紀錄器件實現的成果包括：實現光纖-無線一體化融合系統演示、光纖通信實現破紀錄的單通道256Gbaud（512Gbps）信號傳輸、太赫茲無線通信實現破紀錄的單通道400Gbps信號傳輸以及完成86路8K高清實時視頻的無線傳輸演示。

「自然」期刊三位審稿人對該成果給予高度評價，指出此項成果「艱巨而卓越並刷新多項世界紀錄」，並認為「該研究對融合光學／太赫茲通信系統的進步作出了重要貢獻」。

報導介紹，光纖通信和無線電通信是兩種不同的通信技術，各自具有獨特的優勢和適用場景。但在當前萬物互聯時代，光纖通信和無線電通信在信號架構與硬件約束上存在「帶寬鴻溝」，阻礙了統一的系統設計，導致兩者難以在同一套基礎設施上實現高速且兼容的端到端傳輸。

為此，由北京大學、鵬城實驗室、上海科技大學與國家信息光電子創新中心組成的聯合團隊基於多年研究首次提出了集成「光纖-無線融合通信」概念，通過國產超寬帶光電融合集成芯片和AI 賦能的先進均衡算法，在光纖通信、無線通信及其混合鏈路中進行創世界紀錄的數據傳輸速率實驗，最終實現了「一套系統、跨場景復用」的目標。這一里程碑式的突破有望重塑電信通信系統架構，為未來全光互聯的願景奠定研究基礎。

另外，研究團隊還模擬了6G大規模用戶接入場景，實現86個信道的多路實時8K視頻接入演示，傳輸帶寬相較目前5G標準提升一個數量級。得益於核心器件的超寬帶平坦頻率響應，所有信道均呈現出高度的性能一致性，展現出該系統優越的多用戶支持能力。這一突破性成果為6G通信高密度開發太赫茲頻譜資源展示出一條全新的解決方案。