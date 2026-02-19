我的頻道

掉手機、車廂藏屍 洛杉磯時尚區一場失敗搶案內幕

歐凱秀台灣問題語塞 川普酸她「不知道台灣是什麼」

全家像穿越了 愈來愈多中國人「博物館裡過大年」

新華社20日電
遊客在銀川市西夏陵景區觀看《西夏樂集》。(新華社)
馬年春節期間，寧夏銀川市賀蘭山下格外熱鬧。走進西夏陵博物館後數百米長的廊道，遊客彷彿穿越回千年前的西夏——身著各民族傳統服飾的「商賈」沿街叫賣，「麻魁」女兵英姿颯爽，西夏壁畫中的「飛天」在神秘煙霧與燈光中翩躚起舞……

這是世界文化遺產西夏陵「第七屆博物館裡過大年」核心活動——《西夏樂集》行浸式演藝現場。300米長的通道被打造成行進式場景，再現宋夏時期多民族共生、多元文化交融的鮮活圖景，給觀眾帶來邊走邊看、融入演出的沉浸式體驗。

來自山西的遊客王飛帶著妻兒初次走進西夏陵，孩子們興奮地與演員扮演的歷史角色合影，體驗射箭、投壺等小遊戲，換得「銀票」後再從西夏「商賈」手中優惠買下糖葫蘆、西夏陵文創等。有遊客與身著回鶻服飾的女性角色對坐弈棋，還有孩童和身穿宋制漢服的角色玩猜拳、比賽背誦古詩詞。

遊客在銀川市西夏陵景區參與互動項目。(新華社)
「真像穿越了一樣，孩子們特別喜歡。我們一邊看表演，一邊給孩子講西夏的髮型、服飾、禮儀，讓神秘的西夏歷史變得鮮活起來。」王飛說，如今博物館有了科技和各類文化活動賦能，互動性大幅提升，孩子能在趣味體驗中真正理解中華優秀傳統文化，春節也變得更加有意義。

據銀川文旅集團西夏陵文化旅遊開發有限公司市場部部長陳曉旭介紹，《西夏樂集》從去年11月立項，集結了50多名專業演員，服飾造型參考宋制以及西夏壁畫等史料，市集場景也嚴格依據博物館館藏文物文獻復原。「我們希望打破遊客對西夏陵‘只有大土堆’的固有認知，用沉浸式體驗傳遞西夏文化與世界遺產的價值。」她說，活動推出後，景區客流量明顯增多。

除西夏陵博物館外，寧夏20餘家博物館春節期間推出80多場文化活動。從「只能看」到「可參與」，從靜態陳列到動態演繹——2026年春節，中國各地博物館正以全新姿態迎接如潮客流。

河南，鄭州商代都城遺址博物院推出沉浸式劇場《桑林祈雨》，讓觀眾「穿越」至商代參與祭祀儀式；內蒙古博物院推出「千年交融路」沉浸式導賞與「南茶北酪」互市貿易情景劇，讓遊客在角色扮演中感受古代草原與中原的貿易盛況。

遊客在鄭州商代都城遺址博物院「國寶回家鄉——紀念鄭州商城發現70周年考古新發現展...
科技手段的運用讓遊客更加身臨其境。青海省博物館推出VR沉浸式體驗，觀眾可「觸摸」歷史；國家海洋博物館的「未來海洋」數字化體驗，則帶遊客探索深海奧秘；西夏陵博物館的VR、XR項目，則能讓遊客「飛越」陵區、探秘地宮。

「以前春節期間，博物館常常很冷清，現在很多外地遊客春節來逛博物館。」陳曉旭說。

為應對春節假期客流高峰，河南40多家博物館、江蘇79家博物館實施延時開放，天津、寧夏等地部分博物館也推遲了閉館時間。

寧夏社會科學院古籍文獻研究所所長張萬靜認為，隨著生活水平持續提高和社會繁榮發展，中國百姓對傳統文化的興趣不斷增強。「博物館越來越受歡迎，是因為不再『高冷』。從VR技術到互動劇場，這些創新讓文物『活』了起來。」他說，博物館正逐漸從單純的教育場所，轉變為年輕人喜愛的社交空間和文化客廳。

當千年文物與萬家燈火相遇，這種沉浸式的文化體驗，正成為中國人春節假期的新「標配」。

