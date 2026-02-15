待宰鵝掉下眼淚 主人嚇到不敢吃 專家一句話戳破真相

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
大鵝眼角淚水畫面，觸動無數網民。（視頻截圖）
大鵝眼角淚水畫面，觸動無數網民。（視頻截圖）

近日，中國社交平台上一則視頻引發關注，視頻中一隻大鵝垂頭，嘴尖著地，眼角濕潤並流下眼淚，地上還能看到淚漬，一旁有小孩說：「咋一動不動？」視頻文案寫著：「才開始燒熱水，牠就掉眼淚了，到底殺還是不殺、吃還是不吃？」不少網友喊話求放過，還有人表示可以收養，勸他不要殺了。視頻發布者表示，因為網友集體喊話，他「不敢吃了」，已經大鵝送人，還說以後「再也不吃鵝了」。

綜合齊魯晚報、瀟湘晨報等媒體報導，這則視頻在網路上引發熱議，有網友表示第一次見到鵝掉眼淚，「這麼懂事的大鵝一定留下來」，也有人說可以收養這隻鵝，「我可以給他養到老，我這環境很合適」、「這個鵝有靈性，不行賣給我」。

視頻發布者表示，這隻大鵝是最近買來的，原本準備在安徽老家宰殺掉，沒想到大鵝竟流下眼淚。

鵝真的會因為知道即將被殺而「嚇哭」嗎？中國農業大學動物解剖學專家董玉蘭表示，水禽長期在水中生活，防水、防感染需求最強，淚液油脂多、黏稠，可使眼睛不容易被水嗆到、發炎。因此，相較於人和其他禽類，鵝具有更發達的淚腺。

董玉蘭說明，鵝的眼睛在疾病或者異物刺激時分泌會增強，視頻中大鵝流淚的原因可能是受到刺激，小孩子用掃帚碰到大鵝的眼睛而導致流淚。

