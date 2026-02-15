山東21年老店靠帥兒子逆襲 身高1米8、撞臉半個演藝圈

馬維健幫忙試穿家中服飾店的衣服，拍攝視頻做宣傳。(取材自南國今報)

近日，山東一家21年的服裝店在全網暴火，原因是店主讓學服裝表演的兒子幫忙試穿店內中老年服裝，這名「05後」、身高186公分的大男孩把中老年人的灰色大衣穿出了偶像劇男主角的氣場，瞬間帶火了自家的服裝店，更讓自己成為網路焦點。短短十天，「帥兒子」馬維健的帳號漲粉超過25萬，服裝店成了新晉「網紅打卡地」，還有短劇導演邀請他進入演藝圈。

南國今報報導，馬維健大學學的是服裝表演專業，放假回家就想用自己的專業特長，幫媽媽試穿店內服裝、拍拍視頻宣傳一下，沒想到就這樣拍出了「爆款」。他表示，「那天晚上，我媽就是隨手一拍，連續拍了五個視頻，自己也沒看過。沒想到其中一條就火了，完全出乎意料」。

視頻暴火後，有網友稱他撞臉半個娛樂圈，「長得人山人海」，提到的明星有王安宇、畢雯珺、代旭、林彥俊、邊伯賢等，各種風格的帥哥都被「對號入座」。馬維健說：「其實我本身不是一個太愛拍照的人，但看到大家這些暖心又有趣的評論，讓自己變得更加自信了」。

視頻火了之後，馬維健的帳號10天漲粉超過25萬，不時有刷到視頻的粉絲專程到店裡，就為見他一面、拍張合影。除此之外，評論區不少網友都開始喊馬維健媽媽「婆婆」，讓她覺得有趣。 有刷到影片的粉絲專程過來，就為和馬維健合影。(取材自南國今報) 馬維健在媽媽的店內。(取材自南國今報)