我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

馬年無春不宜婚? 專家：網路炒作 無科學依據

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「無春年」在中國民間被稱為寡年、啞年、黑年，就此網上有傳言稱「馬年無春，不宜嫁娶」。（視頻截圖）
「無春年」在中國民間被稱為寡年、啞年、黑年，就此網上有傳言稱「馬年無春，不宜嫁娶」。（視頻截圖）

隨著馬年春節的臨近，「2026年馬年是無春年，不宜婚嫁」、「2026年2月823年一遇特殊月份」、「馬年是『寡婦年』等迷信說法，在社交媒體交織傳播，甚至引發不少情侶的焦慮與困惑。但有專家指出，「馬年無春」是農曆與公曆曆法差異的自然結果，「823年一遇」系網路炒作，沒有科學依據，二者均與吉凶禍福無關。

「2026馬年無春，不宜結婚」這種傳言不僅影響了許多原本計畫在馬年舉辦婚禮的情侶，導致他們推遲婚期、產生不必要的心理負擔，也讓家庭關係變得緊張。網易報導，更糟糕的是，關於這一傳言的版本層出不窮，有人聲稱「無春年結婚，女方會守寡」，使得本應是幸福的婚姻變得充滿不安。但「馬年無春」與結婚的吉凶並沒有任何關聯。

另據瀟湘晨報綜合科技日報、央視新聞、「中國天文年曆」等權威媒體報導及歷史案例，一一釐清雙重謠言的本質—「馬年無春」是農曆與公曆曆法差異的自然結果，「823年一遇」系網路炒作，二者均與吉凶禍福無關，希望大家破除迷信。

新浪財經亦報導，今年的立春被稱為「60年一遇」。立春在2月4日，農曆臘月十七，屬於「春在前，年在後」，是「蛇尾馬頭春」。馬年是「寡婦年」？不宜結婚？其實，早有專家表示，「寡婦年」不宜結婚的說法沒有科學依據，「無春年」在農曆很常見，平均兩至三年就會出現一次，是由不同曆法的時間差造成的，對個人生活和婚姻幸福不會造成影響。

世報陪您半世紀

春節

上一則

哈爾濱街頭18米高「雪王軍團」 1個原因被團滅了

下一則

浙江山村連8年拍「全村福」 一個不落 網友盛讚一句話

延伸閱讀

美駐中國外交官穿大花襖、吹嗩吶 齊唱「大東北我家鄉」

美駐中國外交官穿大花襖、吹嗩吶 齊唱「大東北我家鄉」
張鈞甯將首登央視春晚 彩排站上舞台「澎湃到想掉淚」

張鈞甯將首登央視春晚 彩排站上舞台「澎湃到想掉淚」
美國福建同鄉會 馬年新春團拜 逾300人出席

美國福建同鄉會 馬年新春團拜 逾300人出席
和富銀行Bank of Hope宣布 推出迎春送福限時新春促銷活動：電匯免手續費 好運鑰匙扣 紅包

和富銀行Bank of Hope宣布 推出迎春送福限時新春促銷活動：電匯免手續費 好運鑰匙扣 紅包

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了