馬年無春不宜婚? 專家：網路炒作 無科學依據

「無春年」在中國民間被稱為寡年、啞年、黑年，就此網上有傳言稱「馬年無春，不宜嫁娶」。（視頻截圖）

隨著馬年春節 的臨近，「2026年馬年是無春年，不宜婚嫁」、「2026年2月823年一遇特殊月份」、「馬年是『寡婦年』等迷信說法，在社交媒體交織傳播，甚至引發不少情侶的焦慮與困惑。但有專家指出，「馬年無春」是農曆與公曆曆法差異的自然結果，「823年一遇」系網路炒作，沒有科學依據，二者均與吉凶禍福無關。

「2026馬年無春，不宜結婚」這種傳言不僅影響了許多原本計畫在馬年舉辦婚禮的情侶，導致他們推遲婚期、產生不必要的心理負擔，也讓家庭關係變得緊張。網易報導，更糟糕的是，關於這一傳言的版本層出不窮，有人聲稱「無春年結婚，女方會守寡」，使得本應是幸福的婚姻變得充滿不安。但「馬年無春」與結婚的吉凶並沒有任何關聯。

另據瀟湘晨報綜合科技日報、央視新聞、「中國天文年曆」等權威媒體報導及歷史案例，一一釐清雙重謠言的本質—「馬年無春」是農曆與公曆曆法差異的自然結果，「823年一遇」系網路炒作，二者均與吉凶禍福無關，希望大家破除迷信。

新浪財經亦報導，今年的立春被稱為「60年一遇」。立春在2月4日，農曆臘月十七，屬於「春在前，年在後」，是「蛇尾馬頭春」。馬年是「寡婦年」？不宜結婚？其實，早有專家表示，「寡婦年」不宜結婚的說法沒有科學依據，「無春年」在農曆很常見，平均兩至三年就會出現一次，是由不同曆法的時間差造成的，對個人生活和婚姻幸福不會造成影響。