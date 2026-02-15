我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

哈爾濱街頭18米高「雪王軍團」 1個原因被團滅了

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「雪王」被連夜拆除。（視頻截圖）
「雪王」被連夜拆除。（視頻截圖）

有網友13日發視頻稱，黑龍江哈爾濱哈西萬達廣場門口的蜜雪冰城雪人軍團被「團滅」，巨型「雪王」雪雕和他的小雪人們全部被大型挖掘機拆除了。哈西萬達一名工作人員14日表示，近日哈爾濱氣溫較高，最高溫度超過0℃以上，考慮到安全風險問題，因此將雪雕拆除了。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

極目新聞報導，視頻畫面顯示，一輛大型挖掘機使用鏟鬥正在拆除哈西萬達廣場門口的巨型「雪王」雪雕，數分鐘後「雪王」就變得「面目全非」，擺在大雪雕前的眾多小雪雕也未能幸免，最終被挖掘機一一拆除。在評論區，有網友稱，近日哈爾濱氣溫突破0℃，雪人都開始融化了，也有網友表示惋惜，沒能到現場打卡留念。

哈西萬達一名負責活動的經理表示，近日哈爾濱氣溫確實較高，最高溫度已經超過了0℃以上，他們接到了有關政府部門的通知，考慮到安全風險問題，因此13日晚連夜將門口蜜雪冰城和正新雞排的雪雕全部拆除了。

據報導，哈爾濱市氣象服務中心13日下午1時39分發布信息稱，14日有強升溫天氣過程，14日最高氣溫在0℃左右，最低氣溫-10℃。值得一提的是，哈爾濱歷史上2月13日的最高氣溫為6.5℃，出現在1966年2月13日。

「雪王」雪雕由於氣溫升高有些變形。（視頻截圖）
「雪王」雪雕由於氣溫升高有些變形。（視頻截圖）

世報陪您半世紀

蜜雪冰城

上一則

1年9.9元租地種菜 廈門女陷「隱形帳單」薅羊毛騙局

下一則

馬年無春不宜婚? 專家：網路炒作 無科學依據

延伸閱讀

巨型LED求婚…愛在時報廣場 情人節紐約浪漫上演

巨型LED求婚…愛在時報廣場 情人節紐約浪漫上演
比其他奶茶便宜…蜜雪冰城墨西哥首店開業 民眾排隊數小時

比其他奶茶便宜…蜜雪冰城墨西哥首店開業 民眾排隊數小時
4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生
黑龍江女曬「出國回家」攻略：杭州飛俄、坐船回邊境的家

黑龍江女曬「出國回家」攻略：杭州飛俄、坐船回邊境的家

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為中國上海購物區。(路透)

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

2026-02-14 08:50
加州橘郡監獄。圖為示意圖，非文中報導人物。（路透）

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

2026-02-14 09:30
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了