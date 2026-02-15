哈爾濱街頭18米高「雪王軍團」 1個原因被團滅了

「雪王」被連夜拆除。（視頻截圖）

有網友13日發視頻稱，黑龍江哈爾濱哈西萬達廣場門口的蜜雪冰城 雪人軍團被「團滅」，巨型「雪王」雪雕和他的小雪人們全部被大型挖掘機拆除了。哈西萬達一名工作人員14日表示，近日哈爾濱氣溫較高，最高溫度超過0℃以上，考慮到安全風險問題，因此將雪雕拆除了。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

極目新聞報導，視頻畫面顯示，一輛大型挖掘機使用鏟鬥正在拆除哈西萬達廣場門口的巨型「雪王」雪雕，數分鐘後「雪王」就變得「面目全非」，擺在大雪雕前的眾多小雪雕也未能幸免，最終被挖掘機一一拆除。在評論區，有網友稱，近日哈爾濱氣溫突破0℃，雪人都開始融化了，也有網友表示惋惜，沒能到現場打卡留念。

哈西萬達一名負責活動的經理表示，近日哈爾濱氣溫確實較高，最高溫度已經超過了0℃以上，他們接到了有關政府部門的通知，考慮到安全風險問題，因此13日晚連夜將門口蜜雪冰城和正新雞排的雪雕全部拆除了。