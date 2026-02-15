價低好養? 迷你馬暴紅 電商銷量增70% 飼主：隱性開銷大

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
馬年矮腳馬大火。(視頻截圖)
馬年矮腳馬大火。(視頻截圖)

馬年將至，身高不到1米，外形憨萌的矮馬因酷似美國動畫角色「小馬寶莉」（My Little Pony），在中國社交媒體上頻頻刷屏，成為新晉的「網紅萌寵」。「不到1萬元(人民幣，約1400美元)就可以買到一隻」，相關話題播放量突破14億次，不少家庭受此吸引，紛紛下單嘗試「在家養馬」，帶動電商銷量同比激增70%。不過，有馬主示警「隱性開銷大得嚇死人」，也有專家提醒，盲目飼養可能得不償失。

新聞坊報導，外形憨萌的矮馬吸引不少人想買，甚至有網友覺得矮馬比貓狗好，有店家的推銷表示「每天僅需兩~三元飼養成本」、「養馬比養貓狗還省心」。

電商平台上售賣矮馬的商家比比皆是。商品介紹中，「性情溫順、適合兒童騎乘陪伴」成為主要賣點。當問及矮馬的飼養難度時，店家反覆強調「非常簡單」。對方介紹，矮馬對居住空間要求不高，只需三~五平方米可遮風避雨的空間就行，關鍵是要有遮蔽處。

有商家稱，「往年臘月幾乎無單，如今每天能賣出20至30匹」，國產矮馬售價約5000至7000元，進口品種則高達5萬至7萬元。

但真的像上述店主介紹的那般輕鬆可行嗎？不少網友提醒，矮馬一天排泄次數多達十幾次，更關鍵的是難以逾越的場地限制以及漫長的飼養責任。

馬主周旖然（化名）接觸馬術已有數年，她自己也養了一匹馬，目前是寄養在俱樂部裡。在周旖然看來，矮馬雖體型小巧，但「大部分性格其實比較敏感」。對於商家所說的「好養」，在她看來：往往是指「不容易死」。

對於商家養矮馬成本低的說法，周旖然完全不認同，「實際上比普通寵物貴得多」。她特別提及，無論大馬、小馬，都要定期磨牙和修蹄。僅修蹄一項，要求極為專業，每次費用就在400~2000元不等。

醫療開銷也不容忽視。周旖然表示，光是獸醫出診費，就可能抵得上普通寵物整個療程的費用。醫療便利性還與地域密切相關，長三角、珠三角或北京周邊，馬術產業發達、醫師多，看病相對方便。但在鄭州，要到北京請看骨骼的專科醫生，光出診費就近1000元。」

正因如此，周旖然身邊養馬人群都選擇將馬寄養在專業俱樂部，其中不乏養矮馬者。據其介紹，目前中國境內俱樂部寄養費用最便宜一檔為3000元，最貴高達1萬5000元，涵蓋馬房、墊料、草料以及基礎照料。

更關鍵的是，中國城市養馬涉嫌違法。浙江鐵券律師事務所張永輝律師強調，未經許可擅自飼養，可被責令整改或處罰。此外，在小區或道路遛馬缺乏法律保障，若馬匹受驚傷人，飼養人須承擔全部民事甚至刑事責任。

馬年矮腳馬大火。（取材自微博）
馬年矮腳馬大火。（取材自微博）

寵物 電商 鄭州

浙江山村連8年拍「全村福」 一個不落 網友盛讚一句話

WSJ：谷愛凌獲京資助曾短暫曝光 最近一筆撥款用於冬奧

