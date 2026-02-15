浙江山村連8年拍「全村福」 一個不落 網友盛讚一句話

村裡拍的「全村福」。(取材自極目新聞)

2月13日，農曆臘月廿六，浙江省紹興市新昌縣東山村，全村村民集體拍攝合影，意外在網上走紅。鏡頭掃過，全村村民整整齊齊一個不落，站在村裡的小坡道上拍攝「全村福」，個個臉上洋溢著笑容，年味滿滿，被網友盛讚「最團結的村！」

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

極目新聞報導，該村村民14日表示，東山村位於大山之中，該活動已連續舉辦八年，近幾日，通往村裡的路上車水馬龍 。為了拍攝合影，52歲的村民徐敏明從2300多公里外的黑龍江趕回村裡。徐敏明在黑龍江外派多年，此次為參與拍攝，他向單位提前請假，乘飛機回到浙江，再輾轉回到東山村。他說，自己已連續八年參與全村福拍攝，即便一年難得回村一、兩次，也從未缺席。

「就是想回來湊個熱鬧，和鄉裡鄉親見見面，這是家鄉的味道。」徐敏明說，平日裡大家各在各地，難得相聚，全村福拍攝成了鄉鄰、發小碰面的契機，此次他一家八口參與拍攝，79歲的父親和77歲的母親均到場，僅妹妹因工作原因未能趕回。

村民有說有笑。(取材自極目新聞)

村支書徐賢惠說，「全村福」的拍攝想法，源於2018年春節 的村晚，村裡一位從事攝影的鄉賢在參與村晚時提出該建議，2019年首屆全村福拍攝正式落地。最初老人們覺得「難為情」，村兩委幹部逐戶遊說，最終才湊齊180多人。而隨著拍攝的逐年延續，村民的態度慢慢轉變，第二屆參與人數便增至300多人，如今無須動員，村民都會自發參與，此次參與拍攝的500多人，涵蓋了村裡的老中青各年齡段。

此次全村福拍攝於當日下午1時正式進行，徐敏明說，村裡從上午便開始熱鬧，村民們先拍攝各家全家福，現場還製作糯米麻糍，午後的舞獅表演也如期開展，這些鄉村特色活動，成為全村福拍攝前的固定環節。拍攝現場，老人被安排在前排座椅就座，年輕人列隊於後排，村裡的大黃狗也入鏡，成為畫面裡的小插曲。

徐賢惠坦言，東山村是典型的空心村，平日裡村內多是老人留守，年輕人大多在外工作，全村福拍攝，成了不少遊子返鄉的由頭，「很多人都是特意趕回來拍這張照片，拍完之後，部分人會留在村裡過年，也有人會再返回工作地。」