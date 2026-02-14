「被狗坑了」…邊牧半夜網購100個燈籠 家裡成大唐不夜城

我的頻道

中國新聞組／北京14日電
女博主的家在安裝新燈籠後猶如「大唐不夜成」。（視頻截圖）
女博主的家在安裝新燈籠後猶如「大唐不夜成」。（視頻截圖）

吉林一名女博主近日發視頻稱，「我家狗拿我手機買了100多個燈籠」，讓她哭笑不得。原來，她表示，某天凌晨她刷手機想買新年燈籠，累到睡著了，沒想到她養的邊牧犬在她未鎖屏的手機上抓扒了好幾下，竟成功下單了100多個總價5455元（人民幣，下同）的各式燈籠，如今家裡裡燈火輝煌，直接變成「大唐不夜城」。相關話題衝上熱搜，笑翻一堆網友，單日閱讀量破億。

據中國藍新聞報導，這名女博主在視頻中稱，她在家裡養了好幾隻薩摩耶和一隻邊牧。快過年了，她想著給家裡添點喜慶，2月13日凌晨窩在被窩裡刷手機挑燈籠，但覺得一個300元的燈籠太貴，一直挑到凌晨3點多睡著了。不料，過兩天卻有好幾箱燈籠被送來，她這才知道，竟然是家裡的狗狗用手機下的單。

女博主家中監控拍到的邊牧滑手機「下單」畫面。（視頻截圖）
女博主家中監控拍到的邊牧滑手機「下單」畫面。（視頻截圖）

她表示，當時她的手機未鎖屏，就放在床上亮著。據家裡的監控，凌晨4點多，她養的邊牧發現了這個發光的玩意兒。這種狗號稱狗中智商天花板，好奇心重得很，湊上去就用爪子扒拉著玩。一通瞎點，居然在購物平台通過「拼單」和「先用後付」功能，拼單成功了好幾箱彩燈、串燈和大型燈籠，總金額約5455元。因為都是先用到付，所以連支付密碼都沒需要，直接就下單成功了。更離奇的是，訂單收件人顯示為「國慶」（疑為狗爪誤觸）。

主人因工作繁忙未察覺異常，幾天後，家裡開始陸續收到快遞，一箱接一箱全是燈籠。老公以為是她買的，直接聯繫師傅上門施工安裝，等師傅已經裝到一半，她因聽到持續的電鑽聲來查看，才發現庭院已掛滿燈籠，安裝進度近半。翻看手機訂單紀錄，凌晨4點那會兒的購買記錄赫然在目。

為主人「代購」的邊牧和牠買的各種燈籠。（視頻截圖）
為主人「代購」的邊牧和牠買的各種燈籠。（視頻截圖）

她拍了個視頻發網上，說原本想退貨，但這一裝，客廳、陽台、臥室，到處掛滿了燈籠，紅彤彤一片，見燈籠裝飾效果震撼，最終決定保留。自己家現在燈火輝煌，快成大唐不夜城了，感嘆「被狗坑了」，也幽默提醒網友「睡前關閉支付功能」。

網友則直接笑翻：「別人家過年貼對聯，你家過年直接開燈會」；驚嘆邊牧「智商天花板」，並封其為「年度最佳年貨採購總監」。不過也有網友說不信，懷疑是擺拍。

網購要安心 須讓配送中心生存

網購要安心 須讓配送中心生存
今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異

今年春節中國多地改掛黃燈籠 民眾怨：感覺很詭異
像靈堂？河北涿州掛黃燈籠猛遭嘲諷 官方2天就拆除

像靈堂？河北涿州掛黃燈籠猛遭嘲諷 官方2天就拆除
太像靈堂？ 河北涿州掛黃燈籠2天就拆

太像靈堂？ 河北涿州掛黃燈籠2天就拆

