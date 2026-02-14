春節寵物托管需求旺 寄養滿單 上門餵養有人2周賺9000元

隨著春節臨近，寵物寄養和上門餵養服務需求持續暴漲。(取材自新聞晨報)

隨著春節 臨近，寵物 寄養和上門餵養服務需求持續暴漲，據多家寵物服務機構反映，今年春節寄養費用普遍上漲約50%，部分店家甚至提前在2月7日開始實行「春節價格」，貓咪寄養每隻每日收費在60至300元(人民幣，下同)之間，犬類則在50至500元不等。

新聞晨報報導，杭州市中心一家寵物店表示，春節期間籠位緊張，店內僅接待小型犬與貓咪，平時每隻每日寄養費60元，春節期間漲至100元。城北萬象城的米樂乖乖寵物生活館也透露，從2月7日至23日實行春節價格，詢問的顧客仍絡繹不絕。

報導指出，家庭式寄養也成熱門選擇，王欣在杭州西溪濕地租下三層別墅專做寵物寄養，命名為「杭州大王家庭寄養」，她指出，依據寵物體重不同，10斤以內每日收費85元，10斤以上每日150元至180元不等，每隻平均價格約100元。儘管名額僅限20隻，仍有大量客戶諮詢。

除寄養外，上門餵養服務也成春節期間的高需求項目。58到家平台數據顯示，自1月以來，家政清潔、寵物寄養、舊物回收、租車 返鄉等服務需求集中釋放，其中寵物寄養需求環比提升46%，狗狗寄養需求約為貓咪的6倍。多名從業者透露，春節期間訂單比平時多3倍以上，部分專業上門餵養者短短兩周收入就接近9000元。

一名專業上門餵養寵物的網友表示，去年春節期間他共接132單，兩周收入8890元，服務49隻貓。他每天從早8點工作到晚11點，還需安排次日行程與與寵物主人溝通，工作強度極高。另一名從業者「小黑」則透露，自己一家三口春節期間上門餵養收入超過1萬元，而認識的一名單人從業者兩周收入超6000元。

上海正源律師事務所鄭志民律師表示，若從業者缺乏經驗或資質，容易引發損害糾紛，他建議，雙方應簽訂詳細合同，明確權利與責任範圍，包括寵物生病或攻擊事件的處理方式，以降低風險。

閔行區政協委員、區寵物服務協會秘書長朱紅軍認為，隨著寵物經濟發展，市場潛力巨大，他建議，上門餵養者最好以企業或公司形式統一管理，持證上崗，規範操作流程，提高服務安全性與信任度。