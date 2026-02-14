我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

春節寵物托管需求旺 寄養滿單 上門餵養有人2周賺9000元

中國新聞組╱杭州14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著春節臨近，寵物寄養和上門餵養服務需求持續暴漲。(取材自新聞晨報)
隨著春節臨近，寵物寄養和上門餵養服務需求持續暴漲。(取材自新聞晨報)

隨著春節臨近，寵物寄養和上門餵養服務需求持續暴漲，據多家寵物服務機構反映，今年春節寄養費用普遍上漲約50%，部分店家甚至提前在2月7日開始實行「春節價格」，貓咪寄養每隻每日收費在60至300元(人民幣，下同)之間，犬類則在50至500元不等。

新聞晨報報導，杭州市中心一家寵物店表示，春節期間籠位緊張，店內僅接待小型犬與貓咪，平時每隻每日寄養費60元，春節期間漲至100元。城北萬象城的米樂乖乖寵物生活館也透露，從2月7日至23日實行春節價格，詢問的顧客仍絡繹不絕。

報導指出，家庭式寄養也成熱門選擇，王欣在杭州西溪濕地租下三層別墅專做寵物寄養，命名為「杭州大王家庭寄養」，她指出，依據寵物體重不同，10斤以內每日收費85元，10斤以上每日150元至180元不等，每隻平均價格約100元。儘管名額僅限20隻，仍有大量客戶諮詢。

除寄養外，上門餵養服務也成春節期間的高需求項目。58到家平台數據顯示，自1月以來，家政清潔、寵物寄養、舊物回收、租車返鄉等服務需求集中釋放，其中寵物寄養需求環比提升46%，狗狗寄養需求約為貓咪的6倍。多名從業者透露，春節期間訂單比平時多3倍以上，部分專業上門餵養者短短兩周收入就接近9000元。

一名專業上門餵養寵物的網友表示，去年春節期間他共接132單，兩周收入8890元，服務49隻貓。他每天從早8點工作到晚11點，還需安排次日行程與與寵物主人溝通，工作強度極高。另一名從業者「小黑」則透露，自己一家三口春節期間上門餵養收入超過1萬元，而認識的一名單人從業者兩周收入超6000元。

上海正源律師事務所鄭志民律師表示，若從業者缺乏經驗或資質，容易引發損害糾紛，他建議，雙方應簽訂詳細合同，明確權利與責任範圍，包括寵物生病或攻擊事件的處理方式，以降低風險。

閔行區政協委員、區寵物服務協會秘書長朱紅軍認為，隨著寵物經濟發展，市場潛力巨大，他建議，上門餵養者最好以企業或公司形式統一管理，持證上崗，規範操作流程，提高服務安全性與信任度。

世報陪您半世紀

寵物 春節 租車

上一則

重慶近600年佛像「出水」 長江進入枯水期露真容

下一則

親手貼喜字…農民歌手「大衣哥」嫁女 新郎是山東菏澤人

延伸閱讀

中國旅客春節出國湧向俄澳泰韓 日本吸引力未若以往

中國旅客春節出國湧向俄澳泰韓 日本吸引力未若以往
首登央視春晚 張鈞甯：站在台上有澎湃到想掉眼淚的感動

首登央視春晚 張鈞甯：站在台上有澎湃到想掉眼淚的感動
春節團圓防疫、善待腸胃 醫師還提醒一件事

春節團圓防疫、善待腸胃 醫師還提醒一件事
新聞評論／環團籲春節停煤9天 衛福部長「沉默」被看破手腳

新聞評論／環團籲春節停煤9天 衛福部長「沉默」被看破手腳

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30
中國海警2503號艦艇編隊10日在釣魚台列嶼「領海」內巡航，並聲稱這是「依法開展的維權巡航活動」。圖為釣魚台周邊海域。（路透資料照片）

高市勝選後 中國海警船首度駛入釣魚台海域

2026-02-10 15:46

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返