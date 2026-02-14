保護泰山生態祭重罰 禁採禁運禁撿石 「快遞都寄不出去」

我的頻道

中國新聞組／北京14日電
遊客泰山買石寄回老家遭快遞拒收，真石寄運違規，撿石最高罰2萬。 （取材自齊魯壹點）
「問一下山東的朋友們，石頭要怎麽寄出省？」近日，一名河北遊客的遭遇引發網絡熱議。他說自己爬完泰山，在山腳下購買了一塊工藝石頭作為紀念品，卻在寄快遞環節屢屢碰壁，最終只能將其塞進行李箱，「人肉」背回了家。這一「寄石難」現象的背後，是泰安市為了保護泰山生態出台的「最嚴禁石令」。

齊魯晚報報導，據該網友描述，元旦期間他在泰山腳下購買了一塊刻有「泰山石敢當」字樣的觀賞石，雖然商家跟他表示這不是真的泰山石，僅僅是工藝品，但該網友還是買了下來。當他試圖通過順豐、京東、郵政等物流將這塊沉甸甸的「紀念品」寄回河北家中時，各大快遞均向他表示：山東省內尤其是泰安地區，石頭屬於禁寄物品。

報導指出，在泰山腳下買的工藝品石頭，為何也成了「禁寄品」？原來2025年9月7日，泰安市人民政府曾發布一則「關於禁採禁售禁存禁運泰山石的通告」，明確規定：「禁止運輸和寄遞泰山石。」其中特別強調，物流快遞企業如果不執行收件驗視制度，違規承運泰山石的，將對企業直接負責的主管人員進行處分，甚至面臨停業整頓直至吊銷經營許可證的嚴厲處罰。

報導稱，有物流從業者透露，由於真假泰山石難以鑑定，且「通告」中明確提到「禁止銷售泰山石和假冒『泰山石』名義銷售奇石」，為了規避巨大的違規風險，泰安當地的快遞網點對「石頭」類物品普遍採取了拒收策略。這也解釋了為何網友購買的「泰山石」工藝品，依然無法寄送。

除了「寄不走」，在泰山景區內「撿石頭」也是絕對的紅線。有網友發布了一張拍攝於泰山景區的警示牌照片，警示牌上醒目地寫著「禁採禁售禁存禁運泰山石」相關公告，其中第一條明確「禁止盜採、撿拾帶離泰山石」。

報導說，一旦「手癢」撿了石頭會面臨什麽後果？最新通告顯示，在泰山景區內撿拾帶離泰山石的，由泰山景區管理機構責令改正；拒不改正的，處500元（人民幣，下同，約72美元）以上2000元以下的罰款；情節嚴重的，罰款金額可高達2萬元（約2895美元）。

遊客泰山買石寄回老家遭快遞拒收，真石寄運違規，撿石最高罰2萬。 （取材自齊魯壹...
