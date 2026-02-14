我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

神似敦煌壁畫美人 汕頭13歲女孩登熱搜 家長：火了是意外

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張羽彤訓練場景。（視頻截圖）
張羽彤訓練場景。（視頻截圖）

廣東汕頭日前民俗活動路訓現場，一名女孩眉眼如畫，神似敦煌壁畫裡的古典美人意外走紅，登上熱搜。

女孩的媽媽回應被質疑炒作：「很多同事還有親戚發來給我，我才知道的。很多人說我們是炒作的，但是我們一毛錢都沒出。火了之後網上那些評論什麽都有，但是我不敢看，也不敢讓女兒去看，孩子暫時還是以學業為主。」

「南方+」報導，該女孩名叫張羽彤，今年13歲，是當地一名六年級學生。她參加的「漢式盛風古典舞」路訓，是當地為了紀念宋朝民族英雄文天祥而舉辦的民俗活動，正式巡遊演出將於2026年清明節和下元節進行。

據拍攝者林先生表示，「這是我們當時民俗活動的路訓，看到了一幫小姑娘，有古韻風華的那種感覺，瞬間被吸引住了。看到她身上有那種像敦煌壁畫走出來的仙女般的感覺，特別的驚艷。」

視頻經各大媒體發布後，迅速引發熱議。有網友評論：像劉亦菲趙露思、熱依扎結合體，也有網友表示，美人胚子一枚，這才是中國東方美。

張羽彤的媽媽表示，女兒從小就喜歡舞蹈，平時有空的時候也會自學，這次是村裡組織的民俗活動而參加的訓練。孩子上熱搜之後，家人始終保持平常心，也告訴女兒不必在意網上的評論，像往常一樣做好自己就好，保持這個年紀該有的樣子。

她透露，女兒平時學習成績還行，常年保持在班裡前幾名，語文、數學、英語及總分都有拿到獎狀。「她很聽話，現在火了是意外，但我們的想法沒變——還是讓羽彤以學業為重。」

張羽彤訓練場景。（取材自南方+／受訪者供圖）
張羽彤訓練場景。（取材自南方+／受訪者供圖）

世報陪您半世紀

趙露思 劉亦菲

上一則

親手貼喜字…農民歌手「大衣哥」嫁女 新郎是山東菏澤人

下一則

豪氣紅包戰…東北霸總PK河南霸總 現金牆對上1.8億年終

延伸閱讀

更划算？春節酒店飆漲 四川男花萬餘元租下一套民房

更划算？春節酒店飆漲 四川男花萬餘元租下一套民房
「214」瘋結婚登記 深圳、珠海、成都等多地一號難求

「214」瘋結婚登記 深圳、珠海、成都等多地一號難求
旅遊／廣東新會「崖門古戰場」 千秋絕唱

旅遊／廣東新會「崖門古戰場」 千秋絕唱
王玉雯臥蠶遭譏 自首「畫蛇添足」 連P圖都登熱搜…

王玉雯臥蠶遭譏 自首「畫蛇添足」 連P圖都登熱搜…

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

2026-02-11 05:30
中國海警2503號艦艇編隊10日在釣魚台列嶼「領海」內巡航，並聲稱這是「依法開展的維權巡航活動」。圖為釣魚台周邊海域。（路透資料照片）

高市勝選後 中國海警船首度駛入釣魚台海域

2026-02-10 15:46

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返