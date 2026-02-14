神似敦煌壁畫美人 汕頭13歲女孩登熱搜 家長：火了是意外

張羽彤訓練場景。（視頻截圖）

廣東汕頭日前民俗活動路訓現場，一名女孩眉眼如畫，神似敦煌壁畫裡的古典美人意外走紅，登上熱搜。

女孩的媽媽回應被質疑炒作：「很多同事還有親戚發來給我，我才知道的。很多人說我們是炒作的，但是我們一毛錢都沒出。火了之後網上那些評論什麽都有，但是我不敢看，也不敢讓女兒去看，孩子暫時還是以學業為主。」

「南方+」報導，該女孩名叫張羽彤，今年13歲，是當地一名六年級學生。她參加的「漢式盛風古典舞」路訓，是當地為了紀念宋朝民族英雄文天祥而舉辦的民俗活動，正式巡遊演出將於2026年清明節和下元節進行。

據拍攝者林先生表示，「這是我們當時民俗活動的路訓，看到了一幫小姑娘，有古韻風華的那種感覺，瞬間被吸引住了。看到她身上有那種像敦煌壁畫走出來的仙女般的感覺，特別的驚艷。」

視頻經各大媒體發布後，迅速引發熱議。有網友評論：像劉亦菲 、趙露思 、熱依扎結合體，也有網友表示，美人胚子一枚，這才是中國東方美。

張羽彤的媽媽表示，女兒從小就喜歡舞蹈，平時有空的時候也會自學，這次是村裡組織的民俗活動而參加的訓練。孩子上熱搜之後，家人始終保持平常心，也告訴女兒不必在意網上的評論，像往常一樣做好自己就好，保持這個年紀該有的樣子。