「百老匯華裔第1人」王洛勇畫像曾登世貿 回中國成胡歌老師

王洛勇人生軌跡比戲劇還要跌宕，如今64歲仍活躍於教學及拍戲。（取材自華聲在線）

聊起王洛勇，你可能會想到好幾個完全不同的身分——他是劉亦菲新劇裡的「父親」，是胡歌 敬重的老師，也是百老匯 歷史上第一個華裔 主角。這些標籤同時放在一個人身上，是不是覺得挺神奇的？其實他的人生軌跡比戲劇還要跌宕。

華聲在線報導，王洛勇現在64歲了，依然活躍，又是教學又是拍戲。其實，他人生中有整整16年是在美國「闖江湖」。最開始他可慘了，英文只會說「Yes」，面試時鬧了大笑話，得了個「Yes先生」的外號，連入學資格都差點沒了。但他那股勁兒上來了，就是不服輸。最苦的時候，他住地下室，一天打四、五份工，什麼刷盤子、洗車、接送孩子的活兒都幹過。為了練口語，他能狠到把石子含在嘴裡，一含就是三年，直到石頭稜角都被磨平，滿嘴是血是常事。就這麼拚，他最終不僅考進了波士頓大學，拿了碩士，後來還在威斯康辛大學教了六年書。

他人生的高光時刻，肯定是和百老匯有關。有部戲叫「西貢小姐」，他前後面試了8次，最終成了男主角，一口氣演了2478場，幹了5年8個月。就憑這個，他成了百老匯華裔第一人，還拿到了「美國福克斯演員獎最佳男演員」。那時候他在美國可紅了，劇照貼得到處都是，連世貿大廈頂層都有他的畫像。紐約時報都誇他，說他英文吐字清晰得讓美國演員臉紅。

但就在事業最巔峰的2001年，他做出一個讓很多人意外的決定：回中國。原因挺觸動人的，是1997年拍一部電影時，裡面有句關於「藝術家與土地」的台詞，狠狠戳中了他這個遊子的心。他覺得自己得回來，為祖國觀眾表演。

回國後，他一邊在上海戲劇學院教書，帶的第一屆學生裡就有胡歌、袁弘他們。胡歌後來總誇這位老師，說他是不折不扣的表演藝術家。另一邊，他也大量接戲，很多人覺得，一個世界級的藝術家跑去拍電視劇，有點「掉價」。但他自己不這麼想，他覺得藝術就得走進老百姓的生活。於是，我們看到了「林海雪原」裡在攝氏零下40度拍戲、嘴皮被凍掉一塊皮也堅持的楊子榮，看到了「虎嘯龍吟」裡那個被觀眾認為「最接地氣、不近妖不類神」的諸葛亮。這些角色也給他帶來了「金鷹獎」、「金雞獎」這樣的肯定。

聊到這兒，不得不提他背後那位了不起的女人——他的妻子丁寧。19歲那年，丁寧就嫁給了他，那時候兩人都在湖北的京劇團。後來王洛勇出國留學，丁寧就在國內獨自照顧孩子老人，異國分居多年。即便到了美國團聚，王洛勇因為瘋狂搞事業，6年沒陪妻子過過一個節，每周只能和家人吃兩頓飯。所有這些，丁寧沒有一句怨言，全心支持。

王洛勇在頒獎禮上都動情地說，沒有太太就沒有他的今天。所以後來他決定回國，丁寧也是二話不說，跟著他回來。王洛勇感激妻子，把所有收入都交給她打理，在娛樂圈也始終潔身自好。