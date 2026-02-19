不比金銀比學習…山東「博士村」300戶誕生17博士、55碩士

僅300戶的西張村已走出17位博士及55位碩士。（取材自極目新聞）

中國山東濰坊的西張村，由於一直保持重視教育學習的傳統，僅300戶的村莊已走出17位博士及55位碩士和104名本科生。今年起，當地更為西張村的博士、碩士之家掛上牌匾，有村民表示，「村裡不比金不比銀，就比誰家孩子成績好」。據了解，西張村平均不到兩戶就有一名本科及以上學歷人才，被網友稱為「博士村」。

綜合極目新聞、大眾日報報導，有網友表示，近日路過山東濰坊青州市益都街道西張村時，發現許多村民家門掛上印有「碩士之家」、「博士之家」的牌匾，落款為青州市益都街道辦事處，「像這樣的牌匾，村裡還有好多」。

該網友感嘆，西張村是一個人才輩出的村莊，並提到曾有村民分享，西張村不比金、不比銀，「比的就是誰家孩子學習好」，村內還有一面大牆記錄了每一位優秀的人才。

在村民張學科家中，兒子張春琳頭戴博士帽、身穿博士服的照片掛在客廳的顯眼位置。如今已是中能建造數位科技集團技術骨幹的張春琳，是全家的驕傲。

時光倒回至2004年高考 前，為準備考試的兒子增加營養，張學科省錢買回一些火腿腸。這些火腿腸的滋味，張春琳記了許多年。他曾在日記中寫道：「如果考不上大學，就對不起這些火腿腸。」這份動力推著張春琳從西張村一路走進武漢 大學，從本科讀到了博士。

2025年十一國慶假期，村裡「民千書房」正式開放。這棟農家書屋以村裡走出的第一位博士劉民千的名字命名，他如今是南開大學統計與資料科學學院教授。

村幹部張興來仍記得那個清瘦而專注的少年：「村裡放電影，孩子們都跑去看，他卻捧著借來的書，在角落裡讀得入迷。」

他對知識的渴望如同一顆火種，照亮了後來者的道路。村黨支部書記劉洪清的兒子劉民聰，就在這樣的氛圍中成長，如今在浙江從事博士後研究。

不比吃穿比學習，早已內化為村民的自覺追求。這個傳統既刻在古老的祖訓「忠厚傳家久，詩書濟世長」中，也寫在今日的村規民約裡：「尊師重教，積極捐資助學；耕讀傳家，打造書香門第」。

畢業於北京師範大學、現任教於濟南市委黨校的張延麗博士深有感觸：「『耕讀傳家、崇文尚學』的村風，是西張村人的財富。」她的姑姑就是透過學習改變人生軌跡，成為她的榜樣；如今，她的弟弟正在攻讀碩士。

張延麗的母親王壽華只有初中學歷，丈夫早逝後，她用柔弱的肩膀獨自撐起了這個家。 「再窮不能窮教育。」王壽華語氣輕柔卻堅定。