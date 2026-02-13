我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

亞馬遜也跌入熊市 美股七雄裡 誰會是下一個？

山西高速路邊咋出現小獅子？ 警察：幹十幾年首見真獅

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
山西長晉高速路邊有一隻幼年非洲獅。（取材自極目新聞）
山西長晉高速路邊有一隻幼年非洲獅。（取材自極目新聞）

近日有網友稱，在山西長晉高速路邊發現一隻小獅子，引發網友熱議。據晉城市規畫和自然資源局消息，經工作人員現場辨認，確認該動物為非洲幼獅。鑑於中國無野生非洲獅自然分布，初步判斷是運輸途中遺落，高平市林業局隨即對幼獅進行臨時接管，並予以妥善安置。目前，幼獅已由所屬公司安全運回，全程處置規範，無人員傷亡及動物傷害。

▲ 影片來源：YouTube＠纵享NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

極目新聞報導，山西長晉高速交警三支隊二大隊工作人員指出，2月11日，在二廣高速高平至長治方向路段，確實發現一隻小獅子臥於路邊。

據高平市公安局發布的視頻顯示，當天有過路群眾報警稱，在山西長晉高速路邊發現一隻幼獅，民警還給牠餵了高平肉丸。高平市公安局神農派出所聯合山西高速交警三支隊民警第一時間對幼獅進行了救助，並移交高平市林業局。有民警表示幹了十幾年，第一次碰到了個真獅子。

11日中午12時許，晉城市規畫和自然資源局接到焦作市春輝野生動物馴養有限公司電話，對方稱該非洲幼獅是其公司從焦作運往汾陽途中遺失。晉城市規畫和自然資源局立即對該公司提供的野生動物人工繁育許可證、經營利用許可證及相關運輸手續進行了現場核查，確認該公司證照齊全，手續合法有效。

高平市林業局在晉城市規畫和自然資源局現場監督下，將非洲獅正式移交所屬公司。同時，對涉事公司進行了嚴肅批評教育，責令其嚴格落實運輸管護主體責任，全面加強運輸過程安全管理，堅決防止此類事件再次發生。

高平市林業局在晉城市規畫和自然資源局現場監督下，將非洲幼獅正式移交所屬公司。（取...
高平市林業局在晉城市規畫和自然資源局現場監督下，將非洲幼獅正式移交所屬公司。（取材自極目新聞）
高速交警和屬地派出所配合，成功處置幼年非洲獅遺失事件。（取材自極目新聞）
高速交警和屬地派出所配合，成功處置幼年非洲獅遺失事件。（取材自極目新聞）

上一則

刷新紙飛機最遠距離的中國少年 有望再創「飛最久」紀錄

下一則

滿街都是格格 北京故宮周邊成「格格夢工廠」

延伸閱讀

比爾蓋茲訪中：希望培育出AI教師 相當於一對一家庭教師

比爾蓋茲訪中：希望培育出AI教師 相當於一對一家庭教師
林布蘭「幼獅」小畫拍出1800萬元 款項將捐動物保育

林布蘭「幼獅」小畫拍出1800萬元 款項將捐動物保育
沙丁魚銳減…非洲企鵝餓到吃石頭 南非禁捕魚搶救

沙丁魚銳減…非洲企鵝餓到吃石頭 南非禁捕魚搶救
山西訂婚強姦案 央視曝男子強拖未婚妻畫面

山西訂婚強姦案 央視曝男子強拖未婚妻畫面

熱門新聞

一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
沒有乘客，空姐照常服務。（視頻截圖）

遊客花200元獨享客機、空姐專屬服務還隨到隨飛 航司這麼說

2026-02-05 07:30

超人氣

更多 >
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家
明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因

明州ICE掃蕩非法移民行動結束 霍曼說明原因