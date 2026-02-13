山西高速路邊咋出現小獅子？ 警察：幹十幾年首見真獅

山西長晉高速路邊有一隻幼年非洲獅。（取材自極目新聞）

近日有網友稱，在山西長晉高速路邊發現一隻小獅子，引發網友熱議。據晉城市規畫和自然資源局消息，經工作人員現場辨認，確認該動物為非洲幼獅。鑑於中國無野生非洲獅自然分布，初步判斷是運輸途中遺落，高平市林業局隨即對幼獅進行臨時接管，並予以妥善安置。目前，幼獅已由所屬公司安全運回，全程處置規範，無人員傷亡及動物傷害。

▲ 影片來源：YouTube＠纵享NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

極目新聞報導，山西長晉高速交警三支隊二大隊工作人員指出，2月11日，在二廣高速高平至長治方向路段，確實發現一隻小獅子臥於路邊。

據高平市公安局發布的視頻顯示，當天有過路群眾報警稱，在山西長晉高速路邊發現一隻幼獅，民警還給牠餵了高平肉丸。高平市公安局神農派出所聯合山西高速交警三支隊民警第一時間對幼獅進行了救助，並移交高平市林業局。有民警表示幹了十幾年，第一次碰到了個真獅子。

11日中午12時許，晉城市規畫和自然資源局接到焦作市春輝野生動物馴養有限公司電話，對方稱該非洲幼獅是其公司從焦作運往汾陽途中遺失。晉城市規畫和自然資源局立即對該公司提供的野生動物人工繁育許可證、經營利用許可證及相關運輸手續進行了現場核查，確認該公司證照齊全，手續合法有效。