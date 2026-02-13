刷新紙飛機最遠距離的中國少年 有望再創「飛最久」紀錄

我的頻道

中國新聞組／北京13日電
本次金氏世界紀錄挑戰團隊合影。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
今年1月，劉力文、王承昊等6名平均年齡僅17歲的中國少年，用全新設計的Research型號紙飛機飛了98.43米，打破了「紙飛機飛行最遠距離」金氏（又譯吉尼斯）世界紀錄。近日，劉力文再度組織團隊，將目標鎖定在15年無人打破的「紙飛機飛行最長滯空時間」世界紀錄，透過60多次嘗試，成功投出31.22秒的最好成績。

上游新聞報導，2月11日下午，挑戰在江蘇省昆山市體育中心體育館舉行。為確保成績有效，比賽選在無風室內場地進行，並邀請紙飛機博物館首席講師齊翔、紙飛機博主「紙飛君」及媒體記者到場見證，多名田徑裁判計時，並以多機位全程錄影。

劉力文表示，此次挑戰緣於「中國紙飛機社區（CPAC）」QQ群的線下年會。當他得知上饒高中生饒翀逸設計的紙飛機滯空時間可達30秒以上，加上王承昊設計的機型能突破25秒，便決定集結高手衝擊世界紀錄。

劉力文所說的滯空世界紀錄，由日本紙飛機協會會長戶田拓夫2010年12月19日創造，他設計的「空中之王」紙飛機飛出了滯空29.20秒的金氏世界紀錄。「去年8月，我在挑戰最遠世界紀錄的時候，也挑戰了滯空世界紀錄，結果滯空最好成績是29秒。當時我就憋了一口氣，想找機會再挑戰一下，這次機會就來了。」劉力文說道。

當天下午1時半挑戰正式開始，在經歷了紙飛機撞牆、掉座椅等的意外後，下午2時左右，饒翀逸用自己設計的紙飛機飛出了29.70秒的超世界紀錄成績。「這個成績比原紀錄長了不到1秒，很容易被刷掉，所以我選擇了繼續嘗試。」饒翀逸說。

為了提高成績，饒翀逸嘗試了王承昊設計的另一款機型，結果這次有了更大突破——滯空時間達到了31.15秒。可惜已經投了50多次紙飛機的他體力透支了，無法再進一步，於是劉力文作為替補投手上場。

聊起當時挑戰的情形，劉力文仍很激動：「當時我穿上了打破最遠距離世界紀錄時穿的衣服，希望能交上好運。」透過10多次嘗試，他在下午3時半左右，投出了31.22秒的最好成績。

加上打破世界紀錄的Research型號，前後兩次設計的紙飛機都創造了歷史，王承昊有什麽祕訣？對此他表示：「在此之前日本的『空中之王』紙飛機被認為是最強機型，中國成績最好的『風行者』紙飛機只能飛到18.2秒。不過我認為『風行者』的思路沒錯，就在『風行者』基礎上研究了新折法，並在賈思熠、陳亦聰的測試下，發現問題、改進數據，最後還參考了廣東紙飛機空氣動力學研究者楊振宇的理論，進行了版本迭代，最終研發出了這架紙飛機。」

目前，劉力文已將挑戰材料提交金氏世界紀錄官網審核，待確認後將成為新紀錄。團隊表示，未來或將參加紅牛紙飛機大賽，持續挑戰更高目標。

這次王承昊全新設計的紙飛機飛出了超世界紀錄的成績。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
組織者劉力文（左）和主要投手饒翀逸。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
