從上海回鄭州…女子打順風車打到大貨車 兩人關係曝光

中國新聞組／上海13日電
王女士搭乘大貨車返鄉。（視頻截圖）
王女士搭乘大貨車返鄉。（視頻截圖）

春節返鄉對許多在外打拚的遊子來說是趟宛如戰爭的漫長征途，近日一則短視頻在網路上意外刷屏，一名王女士稱自己從上海回鄭州過年，搭到一輛嶄新大貨車的「順風車」，僅7秒的影片瞬間暴紅，播放量突破1200萬、點讚超過7.9萬。原來這輛大貨車的司機是王女士的親弟弟，滿載親情的旅程也感動千萬網友。

綜合大風新聞、上游新聞等媒體報導，王女士說，她在上海工作四年多，以前都是搶票回鄉，但今年春運較早，又因工作原因耽擱了購票，正發愁時，恰巧得知跑貨運的弟弟剛從鄭州送貨到上海，返程剛好順路，於是便組成了這輛「親姐弟」順風車。

當車子開來時，王女士隨手拍下視頻，並開玩笑以文字說明「打了個順風車，沒想到是這麼大的車」。之後也發布了其他視頻，講述一路從上海返回鄭州的經歷，包括在服務區吃飯、貨車回到鄭州卸貨、父親來接自己等內容。

王女士笑著說：「我超級暈車，坐什麼車都暈，唯獨坐這輛大貨車一點沒暈。」這輛車是她弟弟不久前參加工作時才買的，而新車的舒適度遠超想像，副駕座椅柔軟，駕駛室後方還有上下鋪臥鋪，她一路安穩踏實，「比火車臥鋪還舒服」。

姐弟倆2月10日下午從上海出發，11日上午平安抵達鄭州，這段跨城歸途，滿是親人的陪伴。王女士說，父親開了一輩子大貨車，退休後，00後的弟弟也考取貨運資格證，接過父親的方向盤。王女士表示，常年奔波在貨運線上的司機們，大多是一人一車、一路孤獨，聚少離多是常態；也有網友透露，大車司機很喜歡拉人，因為長時間跑車太無聊，「多少錢無所謂，找人聊天才是主要原因」。

網友評論。(取材自大風新聞)
網友評論。(取材自大風新聞)

鄭州 春運

