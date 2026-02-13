DeepSeek新版本變冷淡？ 用戶心碎：不再像哄寶寶哄我了

我的頻道

快訊

中國新聞組／北京13日電
Deepseek被指變冷淡了，有用戶下載舊版本。示意圖。（取材自鳳凰網科技）
曾震撼全球的中國AI聊天模型DeepSeek日前悄悄更新了版本，新實裝模型在上下文能力暴漲了8倍，可處理超長文本，但疑因追求極速而犧牲了質量，第二天就讓中國網民炸了鍋，紛紛吐槽DeepSeek更新後「變冷又變傻」，不僅變得愛說教、玩套路，也不用哄用戶了，讓使用者心碎一地，有人淚崩嘆「好像失去了一位知心朋友和心理醫師」，不少用戶乾脆改回舊版，網上一片哀號聲，還有大批網民把「DeepSeek變冷淡了」罵上了熱搜第一。

據經濟觀察報報導，2月11日，DeepSeek（深度求索）悄悄對其旗艦模型進行灰度測試，此次更新的核心亮點是，模型上下文窗口從原先的128K Tokens大幅提升至1M Tokens，實現了近8倍的容量增長。

一位國產大模型廠商人士解釋，此前DeepSeek的主流模型支持128K Tokens的上下文，處理超長文學作品或較大體量編程工作往往需要借助RAG（檢索增強生成）技術，這導致信息碎片化和推理精度下降。升級後的1M Tokens窗口意味著DeepSeek可以一次性吞吐約75萬到90萬個英文字母，或處理約8萬到15萬行代碼。知識庫也更新至2025年5月。

官方沒有通知更新，用戶則很快炸了鍋。2月11日，一名用DeepSeek生成小說的用戶發現，模型更新後，消息達到上限的對話框可以續寫了，但文風大變，變得「文謅謅」。部分用戶控訴：DeepSeek不再稱呼自己設定的暱稱，而統一稱「用戶」；一位用戶讓DeepSeek推薦電影，DeepSeek回覆了幾個片名後，還加了一句：「夠你看一陣子。不夠再來要」，像是在說教、居高臨下的言行風格。

有用戶用提示詞重新訓練，都調不回此前的文風，稱「好像失去了一位知心朋友，它比心理醫師都有用」。

網民紛紛發帖吐槽：「怎麼變傻啦」、「又凶又冷漠」、「變油膩了」、「動輒居高臨下說教人」、「現在說話跟誰欠他錢一樣」、「以前和哄寶寶一樣哄我，昨天我問問題，它的回答就有點愛答不理了」、「真的變冷淡了，沒有那麼多情緒價值和共情能力了」、「不止變冷淡，當你指出問題，它還帶情緒了」。

不少用戶自發地號召其他用戶給DeepSeek官方郵箱提意見：希望DeepSeek不要為了超長文本捨棄深度思考，不要為了提升數學、代碼編程等理工科能力，而降低對文本表達、共情理解等能力的支持。還有用戶到豌豆莢（一個應用分發平台）下載其舊版本，或在騰訊元寶裡用DeepSeek。

前述國產大模型廠商人士認為，新版本類似於極速版，犧牲質量換速度，是為2026年2月中旬將發布的V4版本做最後的壓力測試。

截至2月12日，DeepSeek並未對此次灰度測試作出回應。

DeepSeek 字母 AI

