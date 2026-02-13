送5套房、保時捷等6名車、36克金鈔… 影石年會太豪橫

年會現場。（取材自紅星新聞/受訪者供圖）

太豪橫了，中國科技企業影石Insta360（影石創新科技股份有限公司）11日舉辦了2026年度年會，現場照片顯示的五套大灣區 商品房、多輛保時捷、特斯拉 、理想、寶馬等名車等獎品引發關注。今年獲獎者均為「90後」、沒有高管，平均年齡不到32歲，其中一名入職不到兩年的年輕員工穿著COS服上台領獎，並激動地說：「說實話挺驚喜的，獎沒有那麼重要，但這個獎背後是一份沉甸甸的認可和期許，感謝老闆和團隊夥伴的認可和信任。」

綜合紅星新聞、極目新聞報導，一名員工表示，年會中送出商品房一事屬實，房子價值100萬元人民幣(約14.5萬美元)以上，5名獲獎者都是「90後」，其中沒有高管。此外，影石還繼續踐行了「年會送車」的傳統，該員工表示，年會上公司還送出六輛汽車，其中一人獲得一輛保時捷，另五人從理想L7 Pro、新款BMW 3系、特斯拉Model Y三款中任選一輛。

報導指出，該公司累計共送出33輛車，總價值超1000萬元。

年會活動負責人表示，獲獎員工可從兩個環境優美、配套完善的高品質小區中自由選擇。

據報導，年會前夕，影石Insta360創始人劉靖康曾在朋友圈發布籌備照片，配文「每年年會前都沒有睡覺」。公開數據顯示，公司連續多年向員工贈送獎品，去年年會曾一次性送出六台新能源汽車。

報導指出，網上流傳的該公司年會獎品清單還顯示，特等獎為36克影石定製金鈔，一等獎則包含3台iPhone 17Pro、3台影翎AntigravityA1以及3份8克定製金鈔，各類獎品總數超3600份。影石方面也證實，該獎品清單屬實，中獎率高達80%。其中，特等獎36g金紙（含黃金36g），被一位入職十天的新同事收入囊中，實習生現場抽走一台iPhone17Pro。