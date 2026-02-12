曾遭螺旋槳打傷的網紅鯨魚「刀疤哥」 又被漁船撞傷了

我的頻道

中國新聞組／北京12日電
漁船撞擊布氏鯨瞬間。（視頻截圖）
有視頻反映7日在廣西北海潿洲島海域一頭布氏鯨被漁船撞擊致背部受傷。視頻顯示，一艘船從一頭布氏鯨身上駛過，其背部出現一條白色傷痕。

極目新聞報導，北海市潿洲島旅遊區管理委員會發布情況通報稱，經初步調查，涉事船舶監管號為潿洲0008號，船主出海前已向相關管理部門履行報備手續。該船主於2月7日早上6時駕船從潿洲島南灣港出發，前往距離潿洲島約3海里海域放網捕蝦作業，當天下午3點半返航，行駛距離岸邊約1海里處，與該頭布氏鯨發生碰撞。由於該船舶駕駛艙位於船的後部，行駛過程中船頭翹起，當船主發現布氏鯨時，已距離不足10米，來不及避讓，導致船舶與布氏鯨發生碰撞。

經長期在潿洲島觀測研究布氏鯨的南京師範大學科研團隊比對確認，受傷布氏鯨編號為WZ-056號，其背部偏右側有一道白色傷痕，長約50-60cm。專家表示，這種傷情一般不會對布氏鯨造成重大傷害。根據近兩天觀測，該頭布氏鯨仍在潿洲島海域正常活動。

據視頻發布者稱，被撞鯨魚是當地網紅布氏鯨「刀疤哥」。2月11日，潿洲島一遊艇俱樂部員工「坤坤」表示，10日下午出海時他再次看見了「刀疤哥」，還能看到其背上的傷痕，已經變黑。「刀疤哥」狀態很好，張嘴捕食的場景十分震撼。「坤坤」表示，該海域有很多頭鯨，官方有編號，但是一般人分不清，這頭鯨因為尾鰭處有一條傷疤，容易辨認。

「刀疤哥」是潿洲島被長期記錄、辨識度最高的一頭布氏鯨，由於它的身體上曾經被螺旋槳打傷過，因而獲得這個稱號。

據北海日報報導，潿洲島周邊海域是中國近海唯一能常年穩定觀測到大型鯨類活動的區域。每年12月至次年4月，布氏鯨都會洄游至此捕食、繁育。

據央視新聞報道，自2016年廣西潿洲島漁民首次拍下布氏鯨活動照片，截至今年，是中國觀察到布氏鯨活動的第十年。布氏鯨主要分布在溫帶至熱帶的溫暖海域，成年布氏鯨平均體長12到13米。

「坤坤」拍到的網紅布氏鯨「刀疤哥」。（取材自極目新聞）
「坤坤」拍到的網紅布氏鯨「刀疤哥」。（取材自極目新聞）

