阜陽硬漢出身少林寺 在泰KO日選手「母親從不看我比賽」

中國新聞組／北京12日電
潘家運在比賽中。（取材自大皖新聞）
潘家運在比賽中。（取材自大皖新聞）

近日，在泰國清邁最大拳場舉行的比賽中，一位來自安徽阜陽的小伙成功KO了日本選手。比賽過程驚心動魄——他一度被踢暈，但咬牙堅持，最終逆轉取勝。「畢竟是在外國，咱不能丟人。」28歲的潘家運說。

▲ 影片來源：YouTube＠大皖（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

大皖新聞報導，回憶起前不久在泰國的那場比賽，潘家運記憶猶新。比賽在1月24日開始，對手是日本選手，也是泰國清邁最大拳場的強勁對手。經過賽前分析，兩人本應勢均力敵，但比賽進程卻一波三折。

「第一回合就被他踢暈了一次。」潘家運說，第二回合，對方一記頂膝擊中他的心窩，他差點岔氣，接近回合結束時，又一記高掃踢直接讓他腳下發軟。「當時頭已經暈了，但我堅持了下來。」

為何如此執著？他回答得乾脆：「我不能丟人。」最終，他抓住轉瞬即逝的機會，成功逆轉KO對手。這場比賽視頻被他發到社交平台，受到網民的廣泛關注。

報導指出，潘家運與武術的緣分始於童年。11歲時，因為喜歡武術，受父輩影響，他被送往蒙城學習，打下了武術基礎。幾年後，他又進入少林寺塔溝武校，在那裡接受了三年系統訓練。

「我在學校裡面就開始打比賽了，當時參加了不少全國賽。」潘家運說。離開學校後，他正式踏上職業道路，加入廣東中山星輝搏擊俱樂部，師從世界冠軍位寧輝。

2017年，為了進一步提升實力，他主動提出想去泰國訓練，被俱樂部送往泰國半年。「那邊訓練氛圍很好，大家都自覺，不用教練盯著。」潘家運說，泰國氣候溫暖，訓練刻苦，尤其是身體硬度和掃踢、膝撞等技術環節，讓他獲益匪淺。

回國後不到半個月，他在福州迎戰一位泰國選手，「34秒就KO了對方，只用了一個轉身後蹬腿。」他明顯感覺到，泰國之行讓他的抗打能力和技術全面性都上了一個台階。

潘家運說，他的父親是個武術愛好者，性格陽剛，一直支持兒子走這條路。而母親則從未到現場看過他的比賽，甚至不會觀看比賽視頻。「她心疼，只會看結果，比賽結束後總會打電話問我受傷沒有。」潘家運理解母親的擔憂。

他的女友同樣不忍心看他比賽。「看我降體重、備戰太苦，她會給我做減脂餐，但也沒去過現場。」

如今，潘家運依然過著「漂泊」的生活——在國內訓練基地來回跑，哪裡有比賽打就去哪裡。除了打比賽，潘家運也經營著自己的拳館和小生意，主要收入來源於比賽獎金和創業所得，「現在還年輕，想先把名氣往上衝一衝，打到更高擂台。」放眼未來，他希望能培養更多年輕選手，「讓他們也成為冠軍。」

泰國 日本 少林寺

