A股又現「天價離婚」 中射頻龍頭老董前妻分走近13億股票

卓勝微董事長許志翰。（取材自廣州商學院）

A股又誕生一起天價離婚案。2中國射頻龍頭卓勝微11日發布公告，公司於近日收到實際控制人之一許志翰先生的通知，其與ZHANG YU（張昱）女士經友好協商，已解除婚姻關係，並就離婚財產分割事宜做出相關安排。按股票市值計算，女方相當於分走近13億元（人民幣，下同）。

每日經濟新聞報導，根據兩人簽訂的「離婚財產分割協議」，許志翰將其直接持有的公司無限售條件流通股份1715萬股（占公司總股本的3.21%），分割至張昱名下。根據雙方約定，張昱每年可出售的股份數量不超過當年所持有股份總數的10%。張昱另承諾在許志翰擔任公司董事、高級管理人員期間，其每年轉讓的股份不得超過所持有公司股份總數的25%。

本次權益變動後，許志翰直接持有公司無限售條件流通股份1715萬股，占公司總股本的3.21%。張昱無條件且不可撤銷地將其持有的公司股份對應的全部表決權、提名和提案權、參會權、監督建議權以及除收益權和股份轉讓權等財產性權利之外的其他權利全權委托給許志翰行使。

公開資料顯示，許志翰1972年出生，清華大學計算機科學與技術專業學士、碩士研究生，美國聖克拉拉大學電子工程專業碩士研究生，中歐工商學院工商管理EMBA。

許志翰現為卓勝微董事長、總經理，2024年從公司獲得的稅前報酬總額312.08萬元。截至2月11日收盤，卓勝微最新市值402億元，按此計算許志翰將價值12.9億元的股票分給了前妻。

報導指出，值得注意的是，卓勝微目前的實控人中唐壯與易戈兵也曾是夫妻關係。2023年6月20日盤後，卓勝微公告，公司實控人之一唐壯與易戈兵解除婚姻關係，並進行財產分割。唐壯將持有的大部分卓勝微股權轉讓給前妻易戈兵，唐壯不再是公司持股5%以上的股東；按照當日收盤價計算，易戈兵分走近34億元。

卓勝微為中國射頻龍頭企業，射頻前端分立器件和射頻模組產品主要應用於智能手機等移動智能終端產品，同時還可應用於智能穿戴、通信基站、汽車電子、藍牙耳機、VR /AR設備及網通組網設備等需要無線連接的領域。

1月12日，卓勝微公告稱，預計2025年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損2.55億元至2.95億元，上年同期盈利4.02億元。報告期內，公司預計營業收入37億元至37.5億元，同比下降約16%至18%。業績變動主要系向Fab-Lite模式轉型過程中，持續投入增加、供應轉化影響、行業競爭激烈及原材料交付緊張等因素，對產品出貨節奏與規模造成一定影響。