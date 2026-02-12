我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

青海一家35口開大巴自駕遊 費用AA制 備100斤米麵做飯

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大巴車上的食材。（視頻截圖）
大巴車上的食材。（視頻截圖）

農曆春節將屆，不少人計畫開小客車或休旅車自駕遊，不過青海這個家族決定開一輛旅遊大巴，戴著全家35人從青海西寧一路向南，赴雲南西雙版納旅遊。自駕旅行團由17個孩子、7名中老年人和11個年輕人組成，年齡最大的75歲，最小的6歲，自駕車輛是幹了近10年旅遊大巴司機的趙雄，他終於如願，趁著這次春節假期，開著公司的旅遊大巴。全程費用AA制，每人2000元（人民幣，下同）。

▲ 影片來源：YouTube＠renwu.movie.society（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據極目新聞報導，趙雄的堂妹趙霞說，團隊成員包含她的大姑、大伯母、二伯一家、小姑一家以及叔叔一家等，自駕車輛是堂哥所在公司的旅遊大巴，除了AA制，她的弟弟和另一位堂哥為團隊贊助了2萬餘元，「中老年人就不需要自己掏錢了」。

趙霞稱，2月7日他們從青海西寧出發，目的地是雲南西雙版納，途中他們在四川廣元、攀枝花、雲南麗江、大理等地停留休息，目前已經抵達昆明，8日抵達西雙版納，一家人在西雙版納住4晚，「回去的時候會先去貴州看看黃果樹瀑布，再去重慶逛一逛洪崖洞等景點，帶家人吃一頓火鍋後回西寧，預計2月20日農曆正月初四回到西寧」。

在整個行程中，趙霞成為了團隊的導遊，每到一處，她都要事先查閱準備講解內容，「每個地方的人文和地理，都會給孩子們普及講解，不僅他們可以學到新東西，我也掌握了不少新知識」。團隊中的其他人，也各自有不同的分工，「有司機、財務、出納、廚師，還有維持秩序的」。

為了這次出遊，趙霞及其家人在出發前半個月就開始籌畫，他們採購了50斤面粉、50斤大米和若干土豆、粉條、牛肉以及可長時間儲存的饃和饢，還準備了爐子、鍋、菜板等工具，「我們會去品嘗一些地方的特色美食，大多數情況都是我們自己做飯」。

在趙霞拍攝的視頻中，正在行駛的大巴車內，一家人正歡樂地唱著電視劇「西遊記」的主題曲「敢問路在何方」。而當大巴車停在空曠處時，一家人忙著生火做飯，一旁的孩子們便玩著老鷹抓小雞的遊戲。談及此次自駕遊的感受，趙霞有些哽咽：「平時很難和家人能長時間相處，這樣的時光很難得，可以彌補缺失的陪伴」。

趙雄表示，他是青海一家旅遊公司的大巴車司機，此次出遊的旅遊大巴是公司為他協調的大巴車，出於安全考慮，他們還給每個人都購買了保險

「這是我幹近10年旅遊大巴司機以來，第一次開大巴載自己的家人出去旅遊，這種感覺很溫暖，也很自由」，趙雄說，他的父親也曾是一名大巴車司機，此次旅途中，他和父親兩人輪換開車，考慮到團隊中長輩的身體，他們每天安排的行程不會超過300公里，路途中也會走走停停。

趙霞一家35口合影。（視頻截圖）
趙霞一家35口合影。（視頻截圖）

自駕車 春節 保險

上一則

浙餐廳圓桌可坐55人 網調侃「有些菜一旦錯過就不再」

下一則

曾遭螺旋槳打傷的網紅鯨魚「刀疤哥」 又被漁船撞傷了

延伸閱讀

台北木偶劇團入選「台灣品牌團隊」 直呼像中樂透

台北木偶劇團入選「台灣品牌團隊」 直呼像中樂透
傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了

傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了
金氏紀錄團隊長沙復刻「世界最大鍋殺豬菜」 夠2000人吃

金氏紀錄團隊長沙復刻「世界最大鍋殺豬菜」 夠2000人吃
華人沒訂到NOMA 找該團隊吃過的中餐代償

華人沒訂到NOMA 找該團隊吃過的中餐代償

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃