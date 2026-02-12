青海一家35口開大巴自駕遊 費用AA制 備100斤米麵做飯

大巴車上的食材。（視頻截圖）

農曆春節 將屆，不少人計畫開小客車或休旅車自駕遊，不過青海這個家族決定開一輛旅遊大巴，戴著全家35人從青海西寧一路向南，赴雲南西雙版納旅遊。自駕旅行團由17個孩子、7名中老年人和11個年輕人組成，年齡最大的75歲，最小的6歲，自駕車 輛是幹了近10年旅遊大巴司機的趙雄，他終於如願，趁著這次春節假期，開著公司的旅遊大巴。全程費用AA制，每人2000元（人民幣，下同）。

▲ 影片來源：YouTube＠renwu.movie.society（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據極目新聞報導，趙雄的堂妹趙霞說，團隊成員包含她的大姑、大伯母、二伯一家、小姑一家以及叔叔一家等，自駕車輛是堂哥所在公司的旅遊大巴，除了AA制，她的弟弟和另一位堂哥為團隊贊助了2萬餘元，「中老年人就不需要自己掏錢了」。

趙霞稱，2月7日他們從青海西寧出發，目的地是雲南西雙版納，途中他們在四川廣元、攀枝花、雲南麗江、大理等地停留休息，目前已經抵達昆明，8日抵達西雙版納，一家人在西雙版納住4晚，「回去的時候會先去貴州看看黃果樹瀑布，再去重慶逛一逛洪崖洞等景點，帶家人吃一頓火鍋後回西寧，預計2月20日農曆正月初四回到西寧」。

在整個行程中，趙霞成為了團隊的導遊，每到一處，她都要事先查閱準備講解內容，「每個地方的人文和地理，都會給孩子們普及講解，不僅他們可以學到新東西，我也掌握了不少新知識」。團隊中的其他人，也各自有不同的分工，「有司機、財務、出納、廚師，還有維持秩序的」。

為了這次出遊，趙霞及其家人在出發前半個月就開始籌畫，他們採購了50斤面粉、50斤大米和若干土豆、粉條、牛肉以及可長時間儲存的饃和饢，還準備了爐子、鍋、菜板等工具，「我們會去品嘗一些地方的特色美食，大多數情況都是我們自己做飯」。

在趙霞拍攝的視頻中，正在行駛的大巴車內，一家人正歡樂地唱著電視劇「西遊記」的主題曲「敢問路在何方」。而當大巴車停在空曠處時，一家人忙著生火做飯，一旁的孩子們便玩著老鷹抓小雞的遊戲。談及此次自駕遊的感受，趙霞有些哽咽：「平時很難和家人能長時間相處，這樣的時光很難得，可以彌補缺失的陪伴」。

趙雄表示，他是青海一家旅遊公司的大巴車司機，此次出遊的旅遊大巴是公司為他協調的大巴車，出於安全考慮，他們還給每個人都購買了保險 。