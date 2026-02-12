1個人+1部手機 上海女大生直播賣微瑕行李箱 月銷20萬

黃俊萍正在直播。（取材自潮新聞／受訪者供圖）

她的直播間沒有專業團隊，只有一個人、一部手機，和一倉庫的老舊行李箱包，但這個寒假，當同齡人還在享受假期時，這位國際經濟貿易學院電子商務專業的大四女生，已靠著銷售微瑕行李箱，創下月銷售額20萬元（人民幣，下同）的成績。

據潮新聞報導，凌晨1點，上海一處倉庫的燈還亮著，「微瑕，箱體上有一道小劃痕，其他沒有問題」、「看看有沒有喜歡的，喜歡哪幾個款式，可以對比看一下」，黃俊萍正在展示這場直播的最後一個微瑕行李箱，箱體有道淺痕，但輪子順滑如新，「瑕疵在這裡，不影響使用，價格便宜三成」，這樣的講解，她一天要重覆數百次。

每天上午11點半前，黃俊萍會準時出現在淘寶 直播間，背景是層層堆疊的行李箱倉庫，3小時直播，她一般能賣出10多個箱子。今年1月，她創下個人最好業績：月銷售額突破20萬元。數字背後，是每天超過12小時的直播時長。年底、寒暑假是箱包銷售旺季，她一天能賣出30個行李箱。

與傳統主播不同，黃俊萍專攻「微瑕品」賽道，那些因細微劃痕、運輸磨損或輕微色差被退回的行李箱。「全新品利潤薄，競爭不過品牌店。微瑕品價格有優勢，顧客包容度高」，她解釋道，一個市場價400元的新行李箱，微瑕版售價通常在250到300元之間。直播近兩年，她的淘寶店鋪積累了2萬多粉絲，其中不少是回頭客。但「箱包本身成本高，每個利潤也就幾十元」，黃俊萍坦言，她必須靠走量維持收入。

黃俊萍的創業故事始於大一。當時父母在上海經營的箱包店面臨庫存壓力，大量微瑕行李箱積壓在倉庫。作為電子商務專業的學生，她想到了線上渠道，發現微瑕品市場存在需求缺口，於2024年3月開設了淘寶直播間。起初大都是零成交，真正的突破來自2025年春節 ，大年初五，她和家人從早播到晚，當天賣出三四十個行李箱，營業額首次破萬。

但隨著時間推移，競爭加劇，「現在做微瑕箱包的直播間至少增加了三倍」，黃俊萍說，為了保持競爭力，她開始頻繁跑工廠，直接從源頭找貨。壓力最大的時候，有次因沒談成一筆三個箱子的訂單，她躲在倉庫裡哭了半小時。

今年6月，黃俊萍即將大學畢業。她已做出決定：不升學 ，不求職，全心投入直播創業，因父母經營的實體店每年房租就要16萬元，「我想替他們分憂。而且我們義烏人，很少打工的，基本都要做點小生意」。她的首要任務是招募主播，打算親自培訓新人，從最基本的箱包知識教起，希望未來打造一個小型團隊。這位2004年生的姑娘說：「我不是店二代，我要做創一代」。