中日關係緊張 春運第一周飛日航線減少1292航班

中國新聞組╱北京12日電
中國交通數據分析服務平台航班管家DAST最新統計資料顯示，2026年春運第一周，中日航線較去年同期減少1292航班，年減49.2%，上海浦東-大阪關西、上海浦東-東京成田減幅相對大。

中國交通運輸部規畫，2026年綜合運輸春運起訖日為2月2日至3月13日，共40天。

據第一財經、界面新聞報導，航班管家DAST最新統計資料顯示，2026年春運第一周（2月2至8日）較去年春運第一周減少1292航班（往、返各算1航班），年減49.2%；去年春運期間營運的58條中日航線，今年取消全部航班。

減班幅度較大的航線分別為上海浦東-大阪關西、上海浦東-東京成田。上海浦東-大阪關西減班87班次、上海浦東-東京成田減班40班次。

航班管家DAST最新統計資料指出，2026年春運第一週出境航線航班量以香港地區、泰國、南韓最多；除了新開廣州白雲-柬埔寨外，廣州白雲-吉隆坡、上海浦東-河內內排、上海浦東-吉隆坡增班均超過20班次。

中日關係去年11月起陷於緊張，起因於北京不滿日本首相高市早苗國會答詢時提出「台灣有事說」，中國政府接連發出通知，提醒中國公民近期避免前往日本。

中國外交部1月26日發出「提醒中國公民春節期間避免前往日本」安全提醒。

安全提醒內容提到，日本社會治安不平靜，針對中國公民違法犯罪案件多發，部分地區連續發生地震，造成人員受傷，中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。農曆春節將近，提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和次生災害預警資訊。

春運 日本 春節

