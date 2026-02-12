老外愛中國年 赴華機票增400% 王府井大街、豫園打卡熱點

我的頻道

中國新聞組╱北京12日電
老外感受中國年，在中國朋友家過節。（取材自湖北日報）
老外感受中國年，在中國朋友家過節。（取材自湖北日報）

「這次特意趕來體驗春節的熱鬧氛圍。」來自英國的學生詹姆斯站在北京王府井大街，將鏡頭對準高枝頭的紅燈籠，感慨道：「在中國才知道什麼叫『年味撲面而來』。」來自羅馬尼亞的Tina來到上海豫園，張燈結綵的熱鬧景象讓她感受到濃濃的節日氣氛，特別喜歡中國人將春節刻印在心底的那種感覺！」

大公報報導，隨著中國免簽「朋友圈」持續擴容，「到中國過春節」已成全球旅行新潮流。旅遊平台數據顯示，2026年馬年春節入境訂單爆發式增長，近兩周，外國遊客赴華機票預訂量同比暴增超400%，歐洲多國增幅突破200%。買年貨、逛大集、賞燈會，越來越多「洋面孔」循年味而來。

春節將至，北京天壇南側的紅橋市場迎來一年中的熱鬧時節。這裡曾被稱為是「北京最國際化的珍珠市場」，也是許多外國客訪華旅行時的「必打卡地」。五層樓的建築內，珍珠、絲巾、工藝品琳瑯滿目，各色面孔穿梭其間，多國語言不絕於耳，這裡雖是市場，更像一座微縮版的「外交客廳」。

「這是我第一次來中國。」來自俄羅斯的客人Anton一邊挑選絲巾一邊說，他提前做足攻略，還特意學習了幾句簡單的中文砍價用語，「中國真的很酷。」他豎起大拇指，「既有古老的文化，又有現代的活力。」

2026上海豫園燈會現已亮燈，平日本就人氣十足的豫園更是不分晝夜人頭攢動。來自羅馬尼亞的Tina說，豫園的傳統建築之美讓學習建築設計的她十分著迷，燈會的熱鬧景象更讓Tina感受到濃濃的節日氣氛。「特別喜歡中國人將春節刻印在心底的那種感覺！」今年，英國首相與烏拉圭總統先後到訪豫園燈會，元首級的參觀迅速成為海外媒體報導熱點，進一步擴大燈會的全球知名度。

在位於北京全國農展館旁的老北京年貨大集，年味禮盒、各地美食、非遺手作等依次排開。外國遊客感受中國「年味」，要的就是一份「參與感」，他們走進北京胡同，看家家貼春聯、掛燈籠；跟中國家庭學包湯圓、包餃子。在北京前門商圈，不少外國客圍着非遺傳承人，認真學寫「福」字、剪窗花，一筆一畫滿是新鮮感。不少人將自己寫下的「福」字小心翼翼收好，當作來中國過年的珍貴紀念。

老外感受中國年，展示「福」字。（取材自湖北日報）
老外感受中國年，展示「福」字。（取材自湖北日報）

春節 餃子 俄羅斯

