劉德華到網友家包餃子？網瘋AI拜年短片 專家提醒肖像權

快訊

中國新聞組╱北京12日電
短視頻平台AI名人拜年「拍同款」氾濫。（取材自消費質量報全媒體）
短視頻平台AI名人拜年「拍同款」氾濫。（取材自消費質量報全媒體）

小品演員陳佩斯、馮鞏、趙本山和港星劉德華等人，在網友家中圍在一起包餃子；周星馳和穿著中式服裝的「球星姆巴佩」也紛紛來拜年；《哈利波特》中的人物慶祝春節……，隨著春節臨近，各個社交平台悄然颳起AI合成拜年視頻風，AI拜年舞、AI拜年吉祥話、AI寵物拜年歌等等玩法層出不窮，叫人眼花撩亂。

央廣網微信公報導，在一段短視頻中，小品演員馮鞏、蔡明和香港明星劉德華等人正在網友家中圍在一起包餃子，給大家拜年；對於這種打破次元壁的視覺衝擊，安徽市民張先生坦言，第一反應是驚奇，隨之而來的是一種難以言說的「違和感」。

張先生表示，第一次看到的時候還是有點驚奇的，覺得現在的技術基本上達到以假亂真的地步，但有一些畫面做得比較突兀，感覺跟這個人平時給我們的印象有點不太一樣，更多偏向於一些開玩笑的角度去做。

這些視頻是怎麼做出來的？數字經濟學者劉興亮解釋，「核心是當前人工智能最前沿的深度合成技術，包括了兩個關鍵部分：首先是視覺合成技術，也就是所謂的AI換臉或Deepfake技術。其利用了深度學習和計算機視覺算法，通過大模型學習真實人物的臉部特徵、表情、嘴型等信息，然後將這些特徵合成到新的素材中，從而讓畫面看起來像是真人在說話；其次是語音合成技術，能夠模仿名人的聲音、語調甚至語氣，讓AI生成的聲音聽起來非常逼真。兩者結合起來就可以生成看上去像本人的拜年短視頻。」

但專家提醒，未經本人授權使用其肖像、聲音合成視頻，已違反「民法典」，侵害肖像權和聲音權，即使僅在親友間傳播，也難納入法定合理使用的情形。

中國政法大學人工智慧法研究院院長張淩寒也表示，人臉、人聲等都是具有生物識別功能的敏感個人資訊，未經授權的深度合成，侵犯了當事人的人格權益。

春節臨近，短視頻平台頗為流行的AI名人拜年。(取材自央廣網微信公號)
春節臨近，短視頻平台頗為流行的AI名人拜年。(取材自央廣網微信公號)

