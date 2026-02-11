4天4000公里 2洋人從海南打車到哈爾濱 改寫出租司機人生

一趟從海南打車到哈爾濱的旅程，讓出租車司機的人生變得不可思議；行程結束後，司機羅師傅(中)感動落淚。(取材自極目新聞)

一段「從海南打車直奔哈爾濱」的公路旅程近日在網路走紅；兩名外國友人透過打車平台下單，從海口出發，一路北上約4000公里，最終抵達冰城哈爾濱。這趟橫跨南北的行程不僅吸引大量網友關注，也讓接單的海南司機羅師傅一夕成為話題人物。

極目新聞報導，相關影片自1月底以連續劇形式發布，從「有師傅敢接單嗎」到「師傅被感動落淚」，劇情式鋪陳引發追看熱潮。據了解，發起行程的其中一人是1994年出生於以色列的青年高佑思，北京大學國際關係學院畢業，長期以短視頻介紹中國文化；同行者為來自法國的蕭闈鴻。兩人希望以最貼近民間的方式體驗中國南北差異，於是萌生從最南端的海南打車前往最北端哈爾濱的想法。

起初，多名司機對這筆「超長途訂單」感到意外而婉拒，最終由羅師傅接下挑戰。三人自1月19日由海口出發，經瓊州海峽輪渡抵達廣東徐聞港，隨後驅車前往廣西桂林，在陽朔停留欣賞山水。途中車輛一度出現故障，三人改以租車 繼續北上，行經湖南岳陽、河南 開封、北京、遼寧瀋陽等地，並於1月23日抵達哈爾濱冰雪大世界。全程約4天，跨越多個省份與氣候帶，從海風暖陽駛入冰天雪地。

出發前，兩名外國友人預支羅師傅1.5萬元人民幣，並承擔途中油費、食宿等開銷。對於只有初中學歷、長年在海南營運的羅師傅而言，這趟旅程意義非凡。他在影片中細數「39年來的多個第一次」：第一次看見桂林山水、第一次見到長江、第一次到北京、第一次站在天安門 前、第一次親眼看到雪景。每到一站，他都打電話與家人分享沿途見聞，情緒真摯動人。

行程結束後，羅師傅在朋友圈發文致謝，形容這段經歷讓他的人生「變得不可思議」。2月9日，他透過直播表示已從哈爾濱飛往桂林，再自行駕車返回海口，並向網友展示旅途中拍攝的照片，大讚東北風光與冰雪體驗。

兩名外國友人所屬團隊表示，相關行程已告一段落，兩人目前已離開中國。

這趟公路之旅，既是一次跨越地理距離的移動，也成為觀察中國城市風貌與人情互動的窗口，從最初的「有沒有人敢接單」，到司機感動落淚，故事之所以引發共鳴，或許正因它展現了陌生人之間的信任與善意，也讓一名普通司機在人生旅途上，留下難忘的一頁。