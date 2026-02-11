深圳送貨無人機鬧市墜落 掀低空經濟安全憂慮

我的頻道

中國新聞組╱廣州11日電
無人機墜落在深圳鬧市。(取材自深圳新聞網)
無人機墜落在深圳鬧市。(取材自深圳新聞網)

中國近年大力發展「低空經濟」，多個城市陸續推動無人機配送服務。不過，深圳近日發生一宗送貨無人機在鬧市墜落的意外事件，引起外界對飛行安全的關注。墜落的無人機翼展達4.8公尺、最大起飛重量120公斤，雖然事故未造成人員傷亡，但在城市人口密集區上空作業的風險，再次成為討論焦點。

綜合深圳新聞、大皖新聞及網傳影片，事發地點位於深圳龍華區觀瀾街道觀湖園附近。一架正在執行配送任務的物流無人機作業期間突然墜落地面，機體大致完整，機上配備的降落傘已打開，顯示系統在異常情況下曾啟動保護裝置。現場未見有人受傷，亦未傳出財物重大損毀。

報導指出，墜落的機型為順豐集團旗下「豐翼無人機」的方舟（ARK）80，屬新一代升力翼多旋翼中型物流無人機，翼展4.8公尺，最大起飛重量120公斤，配備144公升模組化貨艙，最高巡航時速可達90公里。此類機型主要用於城市配送及跨區運輸，是近年低空經濟應用的重要載體之一。

附近居民表示，觀湖園一帶平日經常可見無人機升降與飛行，不少市民認為，無人機在高空飛行理應設有多重安全機制，但若發生失控並墜落在人群密集區域，後果難以估計，「如果砸在人身上，絕對是大問題」，有居民直言，航線規畫應盡量避開人流集中地段，以降低潛在風險。

墜落事件在網上引發熱議。有網民指出，新興產業發展過程中難免出現技術測試與磨合問題，無人機已配備降落傘等裝置，顯示企業對安全有所考量；亦有人質疑，在城市核心區域常態化飛行，本身便存在安全隱患，監管部門應進一步細化飛行高度、航徑設計及緊急應變標準。

所謂「低空經濟」，是指以民用有人或無人駕駛航空器在低空飛行所衍生的經濟形態，涵蓋研發製造、商業營運及基礎設施建設等領域。2023年底召開的中央經濟工作會議，已將低空經濟列為戰略性新興產業；2024年全國兩會期間，更被寫入政府工作報告，被視為帶動經濟的新引擎，各地積極布局。

然而，隨着應用場景擴大，飛行安全、城市管理與公眾風險承受度亦成為關鍵課題。專家認為，低空經濟要持續發展，除技術成熟與成本控制外，更需建立清晰的空域管理制度、完善的應急處置機制，以及透明的信息披露機制，讓公眾了解風險與保障措施。此次深圳事故雖未釀成傷亡，卻為高速發展中的低空產業帶來重要警示。

無人機墜落時配備有降落傘。(取材自深圳新聞網)
無人機墜落時配備有降落傘。(取材自深圳新聞網)

無人機 全國兩會 ARK

