新春趕場撈錢 中機器人日薪8000幹到冒煙

會跳舞的人形機器人在各大景區相當受歡迎。（取材自紅星新聞）

農曆新年將至，中國能歌善舞的人形機器人 也成為搶手貨，從年前企業年會、新春景區表演，到年後公司開工、學校開學典禮，機器人租約排滿，有的因為頻繁跳舞表演損耗嚴重，「鞋底都磨爛了」，甚至還有的幹到冒煙，需要緊急返廠維修。

綜合香港01、紅星新聞報導，機器人租賃需求從年前開始緊俏，熱度一路持續到正月。租賃銷售陳星表示，年前需求主要來自企業年會，目前檔期都已經滿了；春節 期間訂單大多來自景區、商場及公園；年後緊接著公司開工、學校開學，還有元宵活動，都是機器人應用的熱門場景。另一名銷售劉東稱，近期設備檔期緊張，一台機器人有時一天得趕三場活動，損耗極大，有的跳舞機器人還忙到「冒煙」。

由於檔期飽和，機器人租金 也隨之上漲。據了解，部分商家將單台設備日租調漲500（人民幣，下同，約72美元）至1000元不等；春節期間漲幅更大，有的價格直接翻倍。銷售透露，僅具簡單互動功能的基礎版機器人，平時日租約2000元，過年期間漲至3500元；能跳舞、舞獅的款式平時日租4000元，過年期間則需6000元。更有銷售直言，農曆年初一價格可能翻倍，會跳舞的機器人日租報價達8000元，「不建議那天租」。