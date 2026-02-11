更划算？春節酒店飆漲 四川男花萬餘元租下一套民房

我的頻道

中國新聞組╱北京11日電
春節期間，全國多地的飯店價格都超乎常規地飆漲。（視頻截圖）
成都胡先生為避開四川攀枝花米易縣春節酒店價格暴漲，選擇花費1.2萬元在當地租下一套民房全年居住權，儘管實際僅冬季使用三、四個月，卻引發對節假日住宿市場供需失衡的熱議。

極目新聞報導，胡先生往年帶家人到攀枝花米易縣過冬時，遭遇春節酒店價格從日常每晚300–400元，飆升至1200元，漲幅高達三至四倍；為了規避節日溢價，胡先生簽約一年民房租賃合同，總支出1.2萬元，雖然全年僅居住約120天，但折算日均成本大約是100元，明顯低於春節單日房價

胡先生表示，如果算總價，肯定是租房花費更多，但是租房更方便更自由，還不用承受節假日期間酒店猛漲。

根據酒店預訂平台顯示，米易縣一家連鎖酒店春節期間房價在1200元左右，而到3月10日只需大約300元；該酒店客服工作人員表示，春節期間確實是漲價較多，但已經預訂了大半房間出去。

對此，網友們紛紛表示，「飯店也就這時候賺錢補一下平時的虧損了，如果不是這，估計大部分人不會開飯店，成本太高，都讓平台賺了」「旺季允許家庭剩餘房間提供住宿，但要提前備案，具備安全及隱私條件才行」，也有人說，「這是去哪兒、攜程這些平台壟斷市場後必然的結果」。

據報導，春節期間，全國多地的飯店價格都超乎常規地飆漲，除了四川攀枝花經濟型飯店春節房價比平日增加四倍之外，廣東汕頭如家飯店從平日約300元漲至1900元（漲幅6.3倍）、亞朵飯店從720元飆至4200元（漲幅5.83倍），部分景區飯店突破每晚6000元，還有人發現部分房型漲價超過10倍。

汕頭、三亞等熱門的冬季旅遊城市酒店，到了冬季紛紛價格飆升，四川攀枝花因位置靠南，冬季氣候暖和、陽光充足成為不少人過冬和春節遊的選擇。攀枝花市區一位居民表示，目前攀枝花的中午的氣溫能達到25℃左右，「中午都可以穿短袖，還要喝冰咖啡」，非常適合老人生活，所以春節前往攀枝花的年輕人除了遊客外，可能還有前往陪伴老人的。

