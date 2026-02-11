拍片曬妻生產搶救、還安插廣告 千萬網紅挨轟冷血

千萬粉絲網紅「保羅在美國」日前在網路上發布妻子生產全過程。（視頻截圖）

千萬粉絲網紅「保羅在美國」日前在網路上發布妻子生產全過程，稱產程長達23小時，妻子三級撕裂、產後大出血，還包含妻子裸露畫面，此舉掀起廣大網友批評，稱他把妻子私密的醫療畫面全公開，甚至安插廣告，「分明是把老婆當搖錢樹，太冷血了」，相關話題也衝上熱搜。

觀察者網報導，「保羅在美國」靠一口接地氣的東北話，分享在美國的日常生活，累積了千萬粉絲，大家一直覺得他是個靠譜的好丈夫、好男人，但近日他發布多則影片，完整記錄了妻子長達23小時的生產全過程，妻子不僅經歷了三級撕裂，還出現產後大出血、失血3344毫升。

這些影片雖然有做了一些馬賽克處理，但妻子裸露畫面、極度痛苦的表情，所有片段都被千萬人看了，更讓人感到寒心的是，妻子大出血搶救、生死未卜的時候，保羅不僅全程持續拍攝，還在影片裡安插了尿不濕廣告，對著鏡頭口播推薦，一點都看不出著急。「千萬粉絲網紅曬妻子生產過程遭質疑」 話題衝上熱搜。

根據星圖數據顯示，「保羅在美國」1-20秒視頻報價為25萬元、21-60秒視頻報價為27.8萬元、60秒以上視頻報價為29.8萬元。不少網友批評，「這哪是愛妻，分明是把老婆當搖錢樹，太冷血了」「大出血搶救的時刻，他不想著照顧老婆，滿腦子都是賺錢，良心被狗吃了」。

影片中，妻子臉色蒼白，眼神渙散，卻還是強撐著配合拍攝。保羅表示，這一系列的影片是為了讓大家接納產後女性的身體變化，但網友掀起更大的批評，認為這只是他的藉口，「說到底還是為了流量，為後續帶貨鋪路」。