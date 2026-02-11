冬奧短道速滑混接中國從第1掉第4 王濛觀賽哭上熱搜

我的頻道

中國新聞組／北京11日電
王濛看到中國隊失誤後，神情一度凝重。(視頻截圖)

2026年米蘭冬奧會短道速滑混合接力決賽10日登場，中國隊在領先情況下，因兩次交接失誤最終獲得第四名，現場觀賽的中國前速滑冠軍王濛被拍到眼眶泛紅的畫面，登上熱搜；賽後她坦言，「比自己比賽還緊張」，但也第一時間呼籲公眾「不要指責任何運動員」。

新華社報導，當日，一個多小時內連決三槍，四分之一決賽和半決賽，中國隊都以小組第二的身分晉級，決賽代表中國隊出場的是公俐、張楚桐、劉少昂和孫龍。開賽後中國隊很快占據首位並保持領滑，倒數第七圈時，中國選手交接棒時略有遲疑，義大利隊趁機超越到第一。

進入倒數第三圈時，孫龍腳下打了個趔趄，中國隊名次掉到第四，此後中國隊奮起直追，但無力回天，以2分39秒601完賽。最後，東道主義大利隊以2分39秒019摘金，加拿大和比利時隊分獲銀牌和銅牌，衛冕冠軍中國隊位列第四。

身為冬奧四金得主，王濛曾以「背手滑行奪冠」等傳奇表現統治賽場。此次她以非運動員身分觀賽，坦言「比自己比賽還緊張」，在看到中國隊失誤後，神情一度凝重，眼含淚水。

賽後她第一時間呼籲公眾「不要指責任何運動員」，強調「隊員已盡全力」，「永遠要相信中國短道速滑隊」。她的發言引起不少網友共鳴，紛喊「失誤非本意，應尊重拚搏精神」。

短道速滑歷來是中國冬季的優勢項目之一，更是金牌零的突破項目，中國隊以混合接力衛冕冠軍出戰，最終爆出大冷門，因一次失誤導致丟掉金牌，甚至連前三名都沒有。

分析指出，原本占據領先位置的中國隊第五圈出現問題，在交接棒時被義大利隊反超，掉到第二名；第八圈又出現失誤，孫龍在彎道時被加拿大隊、比利時隊超越，中國隊下滑到第四名。不少網友怪張楚桐「降速太明顯」，也有人說，孫龍想急追卻亂了節奏，「王濛周洋後再無統治力」。

還有網友直指，「中國體育太功利，完全就是衝著成敗去的，哪有半點享受體育快樂」。但武大靖發文支持選手，「你們的汗水和堅持，我們都看見了。繼續衝，我們下個賽場見」。

米蘭冬奧短道速滑混合團體接力比賽。(中新社)
米蘭冬奧短道速滑混合團體接力比賽。(中新社)
米蘭冬奧短道速滑混合團體接力比賽。圖為中國隊公俐（左）在半決賽中。 (中新社)
米蘭冬奧短道速滑混合團體接力比賽。圖為中國隊公俐（左）在半決賽中。 (中新社)

