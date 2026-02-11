春節第一批返鄉人堵路上了…深圳開車9小時還沒出廣東

我的頻道

中國新聞組／北京11日電
春節返鄉，有網友苦訴從深圳出發，開了九小時仍未駛離廣東。(取材自微博)
春運首批回鄉大軍殺到，迎來首個出行返鄉高峰；各地網民上傳高速公路出現大面積塞車的圖片，其中廣東多條出省高速車龍望不到盡頭，有網友苦訴從深圳出發九小時仍未駛離廣東，有人遭遇「30公里塞七小時」的慘況，也有網民稱「走了一天還沒有出廣東」，高速公路慘變停車場。

綜合深圳晚報及香港媒體報導，不少在廣東工作的民眾選擇提前自駕回鄉，希望能避開人潮，豈料「第一批開車回家的人」已經率先堵在路上，據廣東交警消息，春運首個周末廣東省已迎來出行高峰，全省交通壓力驟增。

截至7日下午，廣東內多條主要高速公路出現行車緩慢情況，受影響路段包括廣佛肇高速（肇慶段）、京港澳高速（清遠段）、廣連高速、二廣高速及深岑高速等。

此外，滬昆高速湖南段出現24公里連續擁堵，車主自備瓦斯罐煮麵充飢，因服務區飽和被迫下高速如廁，浙江至湖南路段耗時超30小時；廣東出省通道成重災區，深圳車主九個小時未駛出廣東，深岑高速30公里路段耗時七個小時，導航地圖顯示「深紅」壅塞帶超20公里；京港澳高速郴州段車輛熄火滯留，二廣高速清遠段尾燈綿延25公里，夜間空拍畫面如紅色巨龍盤踞。

據報導，有網友從深圳啟程準備回四川過年，「沒想到走出廣東都要堵這麼久！」該網友透露，「昨天早上9點出發的，深圳到肇慶走了八個多小時 」；「走了一天還沒有出廣東」、「不到30公里堵了七小時」...... 社交平台上，不少已自駕返鄉的網友表示堵在了高速路上。另外有網友上傳2月7日晚的圖片，顯示廣東多條出省高速燈火通明，長長的車龍，望不到盡頭。

據廣東省交通運輸部門預測，2026年春運期間，全省高速公路車流量約3.07億車次，同比增長3.09%。

