孝心商品化？UU跑腿推999元春節代磕頭惹議 服務暫下架

中國新聞組／北京11日電
UU跑腿推出「代拜長輩套餐」服務，內容包含代為「磕頭」，引起爭議。（取材自21世紀經濟報導）
春節期間，中國即時配送平台UU跑腿推出「代拜年」服務，其中售價999元（人民幣，下同，約145.5美元）的「代拜長輩套餐」因提供「行傳統禮儀」、「磕頭行禮」等項目，迅速在網路上引起關注與爭議；目前平台已下架這項服務。

21世紀經濟報導，總部位於鄭州的UU跑腿，提供三種「代拜年幫盡孝」套餐，包括代貼春聯、代送年貨與祝福，以及包含磕頭行禮的高價服務。不同套餐依服務時數收費，最低約39元，最高可達1399元。部分平台顯示，上線後已有數十名用戶下單。其中包含磕頭的套餐，最低服務時間兩小時，價格為999元。

根據平台發布的服務介紹，該套餐內容包括代購年貨、代送禮品、一分鐘祝福語、行傳統磕頭禮儀，以及即時視訊直播等客製化選項。平台說明，每筆訂單由一名跑腿人員上門服務，如需兩人同時到場，需分別下單。系統將依距離自動媒合接單人員，若為預約訂單，則按預定時間提供服務。

然而，代磕頭行禮服務引發熱議，有支持者認為，這為無法返鄉的子女提供了情感聯結的補充方式；反對者則批評，這將傳統禮儀變為「形式主義的表演」，並擔憂孝心被商品化。

針對「代磕頭」引發的討論，平台表示，此服務僅限向長輩或年長者表達祝福，不得惡搞或故意刁難跑腿人員，若出現違反公序良俗或涉及違法情況，跑腿人員可取消訂單。平台在回應網友時指出，推出相關服務的初衷，是讓因工作或交通等因素無法返鄉過年的民眾，仍能向家中長輩傳遞祝福，並希望藉此為空巢長者提供節日期間的關懷。

有跑腿人員表示，春節期間確實接到代拜年訂單，客戶多因工作或距離因素無法返鄉，希望透過此方式向長輩傳達心意。對於外界質疑「流於形式」，也有人認為只要服務內容合理、雙方自願，即屬市場需求的一部分，「掙錢不磕磣」。

報導指出，目前其小程序上的「代拜年」服務列表中，已無999元套餐選項。據平台客服解釋，該套餐因「頁面調整優化」暫時下線，後續優化完成後可能重新上線，具體以頁面顯示為準。

據了解，UU跑腿此前已推出過代祭掃等情感類服務。此次代拜年服務暫時僅在春節期間提供，已在全中國180個城市上線，用戶可透過App下單，服務期間暫定僅限春節檔期。平台客服表示，若用戶對服務內容不滿意，可透過客服管道反映。

春節 鄭州 App

上一則

春節第一批返鄉人堵路上了…深圳開車9小時還沒出廣東

下一則

冬奧短道速滑混接中國從第1掉第4 王濛觀賽哭上熱搜

