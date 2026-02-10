湖南1商場餐鋪推出「狗肉飯」、季節限定 被罵到下架

湖南郴州一家商場裡的餐鋪推新品「濃香狗肉飯」，隨後就遭下架。(取材自紅星新聞)

湖南郴州一家商場裡的餐鋪近日因推出新品「濃香狗肉飯」引發網路撻伐，商場迅速下架相關商品及宣傳物料。

紅星新聞報導，有網友8日在社交平台爆料稱，湖南郴州市步步高新天地商場的一家砂鍋煲仔飯餐鋪推出新品「濃香狗肉飯」，引發廣泛討論。部分網友表示，在人流量較大的商場內販售狗肉飯不妥，並對狗肉來源及合法性提出質疑。

該品牌創始人龍某某向媒體表示，「濃香狗肉飯」為近幾個月上市的季節性新品，只在冬季期間售賣，所使用的食材均在市場採購並經檢疫合格。他強調，產品符合食品安全要求，但對於引發的爭議表示理解。

商場9日回應，已將此事反饋給樓面經理，並對商品及宣傳物料進行全面下架，「後期不會再出現該商品，我們非常重視顧客反饋與社會關注。」龍某某媒體確認，「濃香狗肉飯」已全部下架，暫停銷售。

報導指出，此事件反映在消費環境中，傳統或區域特色食材面對現代公眾觀感與規範要求時，容易引發爭議。商場及品牌的迅速處理，也顯示對社會輿論的敏感度與負責態度。

網友對此事件的反應不一，有人表示理解季節性特色食品，也有人認為在大型公共商場中不應出現爭議性肉類產品。

湖南郴州「狗肉飯」事件在社交平台引起關注，最終以商場與品牌的及時下架處理告一段落；觀察人士指出，企業開發新品和市場推廣，應兼顧習俗、法律法規及公眾接受度，才可以避免類似爭議再次發生。