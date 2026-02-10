太誇張？一把Prada勺子售價1200元 在中國賣到剩4件

一把Prada不銹鋼勺子，售價高達1200人民幣。(取材自界面新聞)

奢侈品牌Prada近期推出一款不銹鋼材質的「分菜勺」，長23.2公分，官方售價達1200元(人民幣，下同)。據悉，該產品僅在中國深圳與成都兩地門店有現貨，庫存僅剩4件。該商品在網店的評價中，目前僅有一條5星好評。部分消費者對其高價表示疑問，也有人關心實用體驗。

極目新聞報導，Prada客服表示，該款分菜勺設計靈感源自品牌標誌性的三角形徽標，手柄幾何造型與Logo呼應，價格除了考量材質與工藝外，更體現品牌歷史與設計師創意，並經過多重質檢以確保品質。

此外，Prada旗艦店還售有其他相關產品，包括售價1200元的不銹鋼蛋糕鏟，2850元的不銹鋼餐具套裝，以及3250元、長寬17公分的方形陶瓷收納盤。對於高價產品，品牌強調，這些商品並非單純工具，而是融合藝術設計與奢侈品牌精神的生活配件。

觀察人士指出，這系列產品屬於奢侈品的典型操作，將普通材質進行高端設計與品牌化，再以高價發售，對消費者而言，這類產品的價值更多體現在品牌認同、身份象徵及藝術附加值，而非實用功能本身。Prada分菜勺的案例也反映出奢侈品市場的一種「階層性消費」特徵：購買者支付的價格，不僅僅是物品本身，而是體現消費者的生活態度和財富地位。

對於普通消費者而言，這類高價日用品往往引發熱議。社交媒體上，網友對1200元分菜勺以及此前1300元湯勺價格的質疑不斷，有人表示「不實用」、「太誇張」，也有人認為「買的是品牌和身分象徵」。

對奢侈品牌而言，這正是其市場策略的一部分：通過限量供應與高價定價，凸顯品牌稀缺性與專屬性。

媒體走訪Prada實體店時獲悉，目前已有會員購買了這款分菜勺，但數量極少，顯示奢侈品消費者對此類產品仍保持理性選擇。品牌亦提醒消費者，這類產品並非家居必需品，而是設計與品牌理念的延伸。

專家分析，奢侈品牌推出高價、低實用的生活用品，本質上是針對特定收入群體的心理需求，追求的不是日常使用價值，更是「象徵身分、展示財力的工具」，在這種情況下，產品價格與材質並非直接對等，而是整體品牌價值和市場定位的體現。

據報導，Prada這類高價生活用品在中國市場引發廣泛討論，也引導社會對奢侈品消費文化的關注，同時反映奢侈品牌在商品設計、價格策略與市場營銷上的一貫手法：高價、稀缺、品牌符號明顯。