「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

挺AI獨行俠 深圳培育千家「1人公司」將建成10個大型OPC社區

中國新聞組／廣州17日電
深圳有上千家「一人公司」。（取材自小紅書）
深圳有上千家「一人公司」。（取材自小紅書）

OpenAI創始人奧特曼（Sam Altman）曾預言：「AI時代，很快就會出現一個人、甚至沒有員工的10億美元公司。」如今，這個預言正在深圳變成現實。深圳當局挺AI「獨行俠」創業，如今有千家「一人公司」， 明年底將建成超10個大型OPC（One Person Company，一人公司）社區，提供低成本辦公空間。

香港文匯報報導，「深圳市打造人工智能OPC創業生態引領地行動計畫（2026—2027年）」印發，提出大力培育產業發展新業態新模式，構建產業集聚、創新活躍的人工智能OPC創業生態。到2027年底，深圳將建成超10家面積均不少於1萬平方米、集聚效應明顯、全國領先的OPC社區，培育超千家高成長性人工智能創業企業，集聚超萬名人工智能創新創業人才，形成特色鮮明、輻射力強的OPC創業生態，打造全國人工智能創新創業首選地、創業生態引領地。

目前，深圳首批OPC社區共有9個，分布在福田、羅湖、南山各區。「計畫」提出，擬布局一批高質量空間載體。結合各區資源稟賦、產業基礎等情況，選擇人才密度高、創業生態活躍的片區，布局一批市區聯動、協同創新的OPC社區。

簡單來說，深圳可以是全中國AI「獨行俠」的首選地。對於想創業的年輕人，最大的痛點是：沒錢、沒地、怕失敗。對此，深圳給出的方案是：英雄不問出處，明確提出「淡化學歷因素」，建立開放多元的評價體系，不管你是博士還是極客，只要技術硬，就是人才。深圳對新引進的博士、碩士、本科人才，分檔給予最高10萬人民幣的入戶補貼。

年輕人在深圳可以「拎包創業」，深圳通過市區聯動推出各類創新空間，持續打造「一張辦公桌、一間辦公室、一層辦公樓」的階梯式辦公體系。如果你是一個人來創業，那麼給你一張桌子就能開幹。對入駐OPC社區的企業，根據團隊規模，提供低成本創業空間；對符合條件的入駐其他產業空間的人工智能創業個人和團隊，可享受最大50平方米的低成本創業空間。

「計畫」對人工智能創業企業提供創業啟動支持。對入庫的鯤鵬青年創新創業項目，給予最高5萬元人民幣(約7206美元)創新創業獎勵、最高100萬元(約14.4萬美元)研發資助。對符合條件的留學回國青年人才，給予最高100萬元創業資助。畢業5年內的青年人才創辦初創型企業，可按規定申請最高60萬元(約8.64萬美元)個人創業擔保貸款、最高500萬元(約72萬美元)小微企業創業擔保貸款與財政貼息。

深圳社科院副研究員張國平表示，深圳扶持政策密集出台的背後，是政策制定者看到了OPC的長期價值。OPC借助AI，進一步放大了個人的能量與價值，尤其是那些具有顛覆性潛力的天才型個體，正如20年前，沒人能想到大疆會成長到如今的規模。所以在AI大爆發時代，政策思維也應向更長周期轉變。

深圳「一平米公司」辦公室月租介乎600至1000元人民幣，對初創或「個體戶」來說...
深圳「一平米公司」辦公室月租介乎600至1000元人民幣，對初創或「個體戶」來說，只是為了取得一個合法的公司註冊地址。（ 取材自小紅書）

