「定鬧鐘偷菜」重現中國社交圈 年輕人2月花5萬解壓

「QQ經典農場」回歸，不少年輕網友開始「偷菜」生活。（取材自觀察者網）

一種看似「過時」的社交行為，悄悄回到了許多中國年輕人的微信 群和QQ群，大家互相提醒「收菜」、「澆水」，甚至半夜設鬧鐘「偷菜」。這並非時光倒流，而是因為一款經典復古的「偷菜」遊戲，2月6日凌晨以小程序形式正式回歸。而據統計，這款原本以為是中老年人使用者居多的懷舊遊戲，卻有超過65％的用戶年齡都在30歲以下。專家分析，其中有不少應是為追尋那個年代更為鬆弛的社交狀態。

據潮新聞報導， 2月7日凌晨，李瑋（化名）的手機屏幕亮起，提示音不是微信消息，而是一條遊戲通知：「您的好友『阿哲』剛剛摘走了您兩顆成熟的白菜」，她沒生氣，反而笑說這已是今天第三次在遊戲裡被「光顧」，接著順手點開另一位好友的菜地，「收獲」了兩根胡蘿蔔，屏幕上那個躡手躡腳的小人，瞬間把她帶回了17年前的初中電腦課，那時她也是這樣悄悄地在老師的眼皮底下「忙活」著。

最近，不少網友發現，那些沉寂許久的高中同學群、大學社團群都熱鬧了起來。「快來幫我澆水」、「你的菜熟了」，「好像大家突然約好了一樣，一起回到了2009年」，李瑋感慨道。

網友紛紛為遊戲玩梗做表情包。（取材自潮新聞）

對於在杭州從事互聯網運營的00後汀汀（化名）來說，這種看似「低效率」的互動卻特別上頭，「給好友的菜地放棵雜草、扔隻蟲子，等他來『反擊』；或者只是默默澆澆水，留下一句『我來過』」。在她看來，這種互動帶著一種久違的親切。「現在大家發朋友圈都很謹慎，點讚也像在完成任務。但在這裡，你可以放心『使壞』，可以輕鬆開玩笑，這種感覺已經丟失很久了」。

這種輕鬆感，意外地成了一些年輕人應對春節 社交的「緩衝劑」。在社交平台的相關話題下，不少用戶提到了「春節社交壓力」。他們發現，這個玩法簡單的小遊戲，成了大家自然的「話引子」，還製作了多個表情包互相交流。

數據顯示，農場回歸首日，30歲以下的用戶占比超過65%。他們中的許多人，在2009年遊戲風靡時還是中小學生，如今已成為社交網路的主力軍。據「QQ農場」玩家消費排行榜，「榜一大哥」兩個月內充值高達5萬元人民幣。

這股懷舊潮流的背後，或許有著更深層的心理動因。心理專家林宏濤分析：「我們真正懷念的，可能不是遊戲本身，而是那個年代更為鬆弛的社交狀態」，2009年，社交網路方興未艾，人與人間的線上連接新鮮而充滿探索的樂趣，「偷菜」是一種無傷大雅的玩笑，也是一種關係的試金石。如今，當社交被算法、人設和效率層層包裹，這種簡單、直白甚至有點「幼稚」的互動，反而成了一種情感的宣洩和補償。