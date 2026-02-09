曾「美女氾濫 懶漢遍地」 橫店13萬群演轉換另一條跑道

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
橫店是許多人試圖一圓星夢的地方，有13萬多名群演在這裡日復一日生活，但隨著長劇市場下滑，整體收入縮水，群演時薪直接被砍了一成，有人曾以「美女氾濫，懶漢遍地」來形容慘況。在現實比夢想骨感的壓力下，許多人扛不住而離開，但橫店群演總人數不減反增，原因是暴火的短劇帶來了新一批追夢者。

中原網報導，被稱作「造夢工廠」的橫店，每天早上六時多就開始熱鬧了，有人拎著塑膠袋趕往片場，有人蹲在路邊刷群消息等工作，還有人剛收工回出租屋，眼睛熬得通紅。近年來短視頻平台對內容的需求猛增，橫店一年365天，幾乎天天都有上百個短劇劇組在拍，6萬多人被「天天有活、日結現金」吸引，湧進橫店補位。

橫店從來不缺人，問題是留下來的人靠什麼過活。有人在網上吐槽，說在橫店，一匹馬拍戲一天能賺800（人民幣，下同，約116美元），人累死累活才領一百多；更扎心的是，馬的鏡頭還能被剪進去，自己卻可能連臉都沒有。

有做過三年群演的人說，自己每年回家帶的錢不到一萬，第四年就不敢再來了。還有人朋友圈裡全是和演員的合影，看起來像混得風生水起，實際一個月收入連3000都不到。

報導指出，橫店的生活成本並不會因為你是群演就心軟，400元的房租看起來不貴，但水電費比房租還高，做飯、洗澡都要精打細算。每一筆收入，工會還要抽成，理論上雖然可以不入會，但現實是不入會就沒資源、沒人帶，基本等不到戲。

即便這樣，還是很多人待在橫店不走。有人大學沒畢業就來了，覺得自己條件不錯，相信這裡是起點，結果發現，真正有經驗的人熬了十幾年都沒動靜，更別說自己；有人是科班出身，畢業時滿懷期待，現實卻是無戲可拍，只能從群演做起，甚至願意零片酬換一個機會；還有一部分人，壓根沒打算出名，生意失敗的、暫時失業的、跑外賣跑累的，來橫店只是為了過渡。

最難受的是那些把橫店當成唯一方向的人，他們等的不是穩定收入，而是一次被看見的機會；但這個機會，早就不完全取決於個人努力了。

報導稱，數據反映出現實的殘酷，近十年中國長劇發行量下降超過七成，2024年全年只有115部，2025年可能連一百部都不到，很多有台詞、有名字的演員都面臨無戲可拍，更別說群演。

與此同時，節奏快、衝突強、回報快的短劇迅速占領市場。橫店被短劇劇組「包圓」，群演在短劇裡不但能露臉，有時還能說台詞，以前在長劇裡當背景的人，在短劇裡反而能混出點存在感，收入也相對穩定。

於是，不少老群演被迫轉向短劇，也有原本無名的群演在短劇裡累積了代表作，甚至連一些曾經有長劇成績的演員，也選擇下場演短劇。不是誰妥協了，是市場只給這一條路。

外界總愛貼標籤，說橫店遍地懶漢、不務正業，實際上大多數人並不輕鬆。群演們凌晨起床、曝曬雨淋、隨叫隨到，為了一天一百多塊反復奔波。他們不是不想過穩定生活，而是暫時還沒找到退路，而短劇的暴火，至少給了他們一條能喘氣的路，哪怕只是多一個鏡頭、多一句台詞、多一點收入，也足夠讓人繼續撐一陣子。

